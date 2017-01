Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Turvallisesti yhdessä Paras rikos on tekemättä jäänyt rikos. Oikeusministeriön yksi keskeinen vaikuttavuustavoite on vähentää rikollisuutta ja sen aiheuttamia haittoja. Rikosten ehkäisy on koko yhteiskunnan asia ja se koskettaa eri hallinnonaloja. Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma valmistui viime vuoden loppupuolella. Kunnilla on tärkeä rooli torjunnassa paikallistasolla. Ohjelma keskittyy paikallisen rikoksentorjuntatyön kehittämiseen ja asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantamiseen rikosten ehkäisyssä. Ohjelman tavoitteena on kytkeä rikosten ehkäisy entistä paremmin kunnan eri suunnitelmiin ja hyvinvointi- ja turvallisuustyöhön. Se edellyttää monialaista yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja asukkaiden välillä, kansallisesti ja paikallistasolla. Onnistuminen vaatii myös osaamisen kehittämistä. Asukkaiden ja kansalaisjärjestöjen kuuleminen on tärkeää rikosten ehkäisyn suunnittelussa samoin vaikuttamiskanavien kehittäminen. Kaiken keskiössä on asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen. Lähtökohtana on, että yhdessä tekeminen luo yhteenkuuluvuutta ja vähentää turvattomuuden kokemista ja samalla vähentää rikoksen uhriksi joutumisen riskiä ja rikoksista aiheutuvia haittoja. Rikoksentorjuntaohjelma ja sen hyvä toteuttaminen on parasta vaikuttamista yhteiskunnan terveeseen kehittymiseen, myös syrjäytymisen ehkäisyyn. Rikosten aiheuttamat kustannukset Suomessa ovat vuositasolla miljardeja. Yhden nuoren syrjäytyneen hinta on miljoona. On laskettu, että tehokkaat ehkäisevät toimet ovat viidesosa syrjäytymisen hintalapusta. Syrjäytymisvaarassa on lähes 20 prosenttia nuorista pojista. Tämä kehitys on katkaistava, siihen meillä ei ole varaa. Meidän on otettava härkää sarvista ja panostettava ongelmien ennaltaehkäisyyn, nyt kun vielä ei ole liian myöhäistä. Jari Lindström Lue koko uutinen:

