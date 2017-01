Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Konstit on monet Räkää on nyt kaikkialla. Minne tahansa kääntää katseensa, on joku rykimässä, niistämässä tai aivastamassa. Ennemmin tai myöhemmin lenssu tavoittaa jokaisen. Mutta eipä hätää! Kyllä suomalainen konstit keksii. Vanhan kansan klassikot ovat aina kokeilemisen arvoisia. Kiintoisia esimerkkejä ovat sipulisukka ja valkosipulimaito. Ensin mainitussa pilkotaan sipulia tai valkosipulia sukkiin, jotka riipaistaan yöksi jalkaan. Aamulla tukkoisuuden tulisi olla tiessään. Jälkimmäisessä kiehautetaan vesi, johon lisätään maitoa ja valkosipulia. Ainakin maku on ikimuistoinen. Jos sipuli ei nappaa, mutta sukat jotenkin houkuttelevat, voi testiin laittaa myös virolaisen viinasukan. Siinä kostutetaan villasukat viinaan, jonka jälkeen setti puetaan jalkaan pariksikymmeneksi minuutiksi. Konstin pitäisi tehota ainakin kuumeeseen, joskaan niitä ei suositella kovin pienille lapsille. Viinasta on tunnetusti apua myös kaikissa muissa muodoissaan. Kuumennettu viini, tiukka viina, rommitotit ja yrttiliköörit, kaikille löytyvät omat vankat kannattajansa. Suositeltavat määrät vaihtelevat vinkkaajan mukaan, osa suosii pientä tujausta, toiset taas desinfiointimielessä toteutettua tuhtia humalaa. Sauna jakaa mielipiteitä. Reteimmät neuvovat tulikuumaan saunaan ja saunatimomaisiin löylyihin, jotta kaikki bakteerit varmasti kuolevat. Maltilliset taas neuvovat pysymään kaukana saunasta, ettei hutera ole pahene. Myös ruokapuolella piisaa neuvoja. Hunaja on niin kova ihmelääke, että sitä kannattaa tunkea sisään kaikista pään aukoista. Inkivääri auttaa niin teemukissa kuin kainaloissakin, sitruunasta puhumattakaan. Sipulia ja valkosipulia kannattaa laittaa sukkien ja maidon lisäksi kaikkialle. Vähintäänkin leivälle, jäätelöön ja kuuman mehun sekaan. Aino Mehtälä Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

