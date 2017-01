Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Digitaalinen häpeä Tietokone surahtaa käyntiin. Bittitaivas on taas auki. Hiiren napautuksella avautuu sähköposti ja internet. Minulla on profiili. Olen siis olemassa. Koko maailma on kodin nurkassa, mutta onko siitä maailmasta enää väliksi? Kannattaako sen perään kiirehtiä, kun se on jo karkaamassa käsistä? Jos hyppää tietotekniikan oravanpyörästä syrjään, niin onko vaarassa syrjäytyä itse? Päätyykö deletoimalla erakoksi? Suomessa elää puolisen miljoonaa yli 65-vuotiasta ihmistä, jotka eivät ole koskaan käyttäneet sähköpostia. Yksi iäkäs perheeni jäsen on hyvissä voimissa ja pystyy elämään ilman tietokonetta ja älypuhelinta täysipainoista elämää. Minulla on pöytäkone ja tabletti. Ikäihmisellä on vanha kännykkä ja aikaa kuurata kierrätettäviä jogurttitölkkejä. Kieltämättä osien vaihtaminen, jos se olisi mahdollista, on käynyt mielessäni. Yhteiskuntamme muuttuu koko ajan yhä digitaalisemmaksi. Nyt jokaiselle suomalaiselle on luvassa sähköinen Suomi.fi-postilaatikko jonne lähetetään veroilmoitusten kaltaiset viranomaiskirjeet. Paperiposti kulkee jatkossa ainoastaan erityisryhmille ja ikääntyneille, joita postinkantajat ulkoiluttavat maksua vastaan. Digitalisaatio ja orastava robotisaatio tuovat mukanaan nopeutta ja tehokkuutta, mutta digitalisaation on todettu myös lisäävän yksinäisyyttä, eriarvoisuutta ja passivoivan ihmisiä. En varmuudella muista, koska minusta tuli ennen aikojani vanhentunut jäärä. Ehkä se oli sähköisen apuraha-anomuksen täyttäminen, mikä suisti minut tiedon valtateiltä änkyröiden ikiaikaisille kinttupoluille. Iltapäivän tuskaisilla tunneilla sovellus vei ensimmäisellä kerralla voiton sisukkuudesta. Anomus jäi täyttämättä. Toinen kerta tyssäsi jo sisään kirjautumiseen. Salasanani oli jäänyt minulle salaisuudeksi. Kirjoittaja on pyhtääläinen vapaa toimittaja. Lue koko uutinen:

