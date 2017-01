Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Mitkä ihmeen kuminkorjaajat? Patentti- ja rekisterihallitus aikoo poistaa yhdistysrekisteristä kymmeniätuhansia yhdistyksiä. Se alkoi viime syksynä huhuilla niiden yhdistysten perään, jotka ovat pitäneet hiljaiseloa parikymmentä vuotta. Eilen PRH kajautti ”viimeisen kuulutuksen”. Poistolistalla olevilla yhdistyksillä on torstaihin 12. tammikuuta aikaa ilmoitella itsestään. Eteläisestä Kymenlaaksosta veitsenterällä on yli 500 yhdistyksen kohtalo. Lista nostaa mieleen monenlaisia kysymyksiä. Mitä on tehty Etelä-Kymenlaakson Ryhmätyö ry:ssä? Entä milloin on viimeksi kokoontunut Kommunistisen puolueen Aittakorven osasto tai Kotkan seudun Elatusvelvolliset ry? Osa poistolistan yhdistyksistä heittää mietteet menneeseen. Vai mitä sanotte Kymin pitäjän pienviljelijäyhdistyksestä? Entä Suomen Maaseudun Puolueen Miehikkälän naisten puolueosastosta? Kaikkien yhdistysten syvin olemus ei aukea nimen perusteella. Esimerkiksi Pyhtään Kiemuran. Onneksi toisaalla internetissä eli Futisfoorumin keskustelupalstalla kerrotaan, että kyseessä on jalkapalloseura, joka pelasi 70-luvulla nelosta. Ihan mysteeriksi sen sijaan jää Haminan Kumikorjaajat ry. Puhutaankohan nyt auton- vai pyöränkumeista? Työurani aikana olen päässyt tekemisiin aika monen yhdistysaktiivin kanssa. Kertaakaan en ole kuullut sanoja: ”Meillä tunkee nuoria, aktiivisia jäseniä ovista ja ikkunoista sisään.” Useimpien viesti on ollut päinvastainen. Toiminta uhkaa hiipua, kun aktiivinen kööri ikääntyy tai saa muuten vain tarpeekseen siitä, ettei rahastonhoitajan pestistä pääse ikinä eroon. Lakkautettavien listalla on taatusti niitä, jotka joutavatkin unholaan. Toimivia yhdistyksiä jää maahamme luultavasti yllin kyllin. Hyvä niin, sillä kolmannelle sektorille on aina vain enemmän töitä. Riina Lehtoranta Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistuottaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/05/Kolumni%3A%20Mitk%C3%A4%20ihmeen%20kuminkorjaajat/2017321736580/68