Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Blöjor och piskning Vaippa-Tynkkysestä vaikuttuneena pyrin omalta osaltani ruoskimaan kielikeskustelua edes piirun verran asiapolulle. Persut ryöpyttävät tunteita äärestä laitaan niin, että varsinainen asia kiehuu aina reunojen yli. Toivoa sopii, että todelliset ratkaisut tehdään asiaperustein. Yli 60 % suomalaisista haluaisi ruotsin opiskelun vapaaehtoiseksi (Yle 2015). Neljä viidestä peruskoulun päättäneestä on opiskellut vain englantia ja ruotsia, vaikka mahdollisuus kolmannen kielen opiskeluun olisi ollut. Näistä yhdeksän kymmenestä on valinnut ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen englannin, tällöin ruotsi on ollut pakollinen toinen kieli. Kysyttäessä, miksi vain englanti ja ruotsi, osa oppilaista ilmoittaa haluttomuutensa opiskella enempää kuin kahta kieltä, osa vetoaa valinnan suppeuteen. Muissa pohjoismaissa englanti on pakollinen, ensimmäinen vieras kieli. Ruotsissa ja Norjassa opiskelluin toinen vieras kieli on espanja, Tanskassa saksa ja Islannissa tanska (pakollinen). Ahvenanmaalla englanti on pakollinen A1-kieli, joten suomea opiskellaan A2-kielenä vapaavalintaisesti ranskan, saksan ja espanjan rinnalla. Yhden vieraan kielen opiskelusta alakoulussa on tullut pakollista jokaisessa Euroopan maassa paitsi Irlannissa. Opiskelluin kieli oli kaikilla koulutusasteilla englanti. Englantia on siis hyvä osata, koska kaikkialla muuallakin EU:ssa sitä osataan. Se ei ole se kielitaitoamme suppeuttava osio. Mutta mihin tarvitsemme ruotsin kieltä kilpailussa osuuksistamme muualla maailmassa? Etulyöntiasema on niillä mailla, joissa luetaan englannin lisäksi toista valtakieltä, kuten espanjaa. On tuhlausta tapella, tarvitsemmeko siltakieltä kyetäksemme oppimaan espanjaa, tai onko ruotsin kieli välttämätön suomalaisuuden ymmärtämiseksi. Tarvitsemme kilpailunäkökulman ja yksimielisyyden siitä, että kieltenopiskelu on etuoikeus, jossa parhaat tulokset saavutetaan mieluisilla valinnoilla. Ea Mannerkorpi Kirjoittaja on prolainen luottamusmies. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2017/01/02/Kolumni%3A%20Bl%C3%B6jor%20och%20piskning/2017321724872/68