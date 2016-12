Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Annetaan siis palaa ja paukkua Huomenna alkaa Suomi 100 -juhlavuosi. Tuskin tieto on kenellekään mikään jymyuutinen, mutta hehkutan sitä silti. Teen sen vuoden merkityksellistämiseksi. Jos aikaa, ajankulua ja sekuntien virtaa tarkastelee vain fysiikan, kosmologian tai muun täsmämittareita käyttävän tieteen kannalta, virta ei taida muuttua olennaisesti, vaikka tänään ja ensi yönä taivas säkenöisi, raketit paukkuisivat ja laivojen sireenit huutaisivat tavallista ylväämmin. Pelkkien sekuntien seuraaja tuskin huomaa eroa, vaihtuuko vuosi, vaihtuiko joskus vuosituhat tai alkaako jokin erityisjaksoksi nimetty kausi. Digitaalinen kello vain tykyttää. Mutta elämä syntyykin merkityksistä. Merkitykset syntyvät noteeraamisista ja roolienannosta. Valtiolla juhlavuoden budjetti on 19 miljoonaa euroa. Nokkaa kohti menee rahaa vajaat kolme ja puoli euroa. Kulmakuppilassa sillä saisi häthätää kupin kahvia ja peruspullan. Tietysti rahaa käyttävät muutkin kuin valtio, käyttävät sekä veroilla koottua että muista lähteistä ammennettua. Suomi 100 -leimalla on varustettu alkoholijuomia, historiakatsauksia, konsertteja — oikeastaan ihan mitä vain. Osa leiman saaneista olisi nautittu, keskusteltu ja kuunneltu ilman merkkivuottakin, mutta nyt luvassa ovat paremmat mausteet. Kymenlaakson liitto haarukoi vuosisadan valitukset eli noukki alueen sanomalehtien yleisönosastokirjoitusten ja tekstiviestipalstojen purnaukset. Kaikkeen aiottuun ei rahaa ole riittänyt, ei yksityistä eikä yhteistä. Yksi kariutuneista suunnitelmista on Vaalimaan Auringonpolku. Ruotsalaisen Jonas Dahlbergin jättikokoiselle taideteokselle ei löytynyt maksajia. Taatusti se ei ole ainoa peruuntunut, mutta varmaan se on näillä nurkilla eniten julkisuutta saanut ei tulekaan -juttu. Myös Suomi 99 -leimalla on ollut käyttöä. Esimerkiksi Kotkan kaupunginteatterin revyy hyödyntää sitä, satasen etkoiluna. Se muuten on hirveintä soopaa, mitä olen aikoihin nähnyt, anteeksi vain. Muistiin jäänein viesti ainakin minun seuraamassani esityksessä oli se, että Karhuvuori ja Hovinsaari ovat surkeita paikkoja ja niissä asuu surkimuksia. On latteuksien latteus mollata sitä, millä on ansaitsemaansa huonompi maine jo valmiiksi. Olisi nyt irvileuoilla ollut rohkeutta ilkkua vaikka Hirssaarta tai Mussaloa. (Onneksi sentään teatterissa on myös produktioita, joita olen kehunut kylillä suut silmät täyteen. Mutta se ei kuulu tähän.) Sekuntien seuraajat kysykööt ihan rauhassa, mikä muuttuu ensi yönä. Meidän muiden kannattaa antaa palaa ja paukkua. Siis hyvää juhlavuotta! Juhlitaan kaikkea, mikä on merkityksellistämisen arvoista. Minä aloitan tänään — todennäköisesti Karhuvuoressa ja Hovinsaarella. Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

