Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Yksi silmänräpäys Se on aurinkovuorokauden yksi 86 400:s osa. Nyt meillä jokaisella on niitä yksi ylimääräinen, ja kysymys kuuluu, mitä sillä pitäisi tehdä. Sekunnilla nimittäin. Tämä on ajankohtainen kysymys uudenvuoden yönä, tarkalleen kello 1.59.60. Silloin aikajärjestelmäämme lisätään yksi minuutin kuudeskymmenesosa. Sekunnit eivät mene ajankulussamme ihan tasan, ja siksi kellonaika ja luonnollinen vuosi voisivat joutua epätahtiin. Ongelma on päätetty ratkaista lisäämällä sekunteja aika ajoin. Tämän karkaus- eli hyppysekunnin tarkoitus muistuttaa etäisesti karkauspäivän ajatusta. Mutta suoranaista karkaussekunnin väheksymistä on se, ettei sille ole omia perinteitä. Karkauspäivänä sentään voi vaikka kosia ja samalla vaikuttaa koko loppuelämäänsä. Ensi yönä lisäaikaa siunaantuu vain yksi kokonainen sekunti. Siinä ei ehdi kosia, korkeintaan pussata puolisoa tai halata ystävää. Kellon siirtämiseen hetkeä ei ainakaan kannata käyttää, eikä lisäunikaan ole kesken uudenvuoden juhlinnan kaikkein houkuttelevin vaihtoehto. Pitäisikö tehdä jokin niistä rästiin jääneistä hommista, jotka vievät vain sekunnin? Entä uudenvuoden lupaukset? Sekunnissa ei ehdi kuntoilla yhtä kyykkäystä enempää eikä lukea kirjaa kantta pitemmälle. Jos lasiin olisi kaadettu kuohuvaa, sen juuri ja juuri ehtisi kipata kurkkuunsa. Tai sitten kieltäytyä vielä yhdestä lasillisesta. Ehkä voisi miettiä ylimääräisen sekunnin, ennen kuin tekee jotain typerää. On turha väheksyä sekuntia. Niistähän koko elämämme koostuu, ja siksi jokaisella on merkitystä. 86 400 sekuntia muodostaa yhden vuorokauden. Itse voisin tiirailla h-hetkellä taivaalle ja yrittää bongata tähdenlennon. Silloin voisin esittää sekuntia pidemmälle kantavan toiveen. Ja jos ei tähdenlentoa näy, tulipahan ainakin ajateltua jotakin tärkeää. Etti Kantola Kirjoittaja on uutistoimittaja Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/31/Kolumni%3A%20Yksi%20silm%C3%A4nr%C3%A4p%C3%A4ys/2016521722698/68