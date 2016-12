Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kadonneen pyörän arvoitus Tyhjä tila, joka ei tuijottamalla täyty. Eikä tyhjänä ammottavan tilan täytettä löydy muualtakaan, sivummalta, nurkasta. Pihalla haahuilu on jo epätoivoista, samoin korttelin kiertäminen. Paluumatkalla pyöräkellariin se on vihdoin myönnettävä: polkupyörä on varastettu! Hyvä, rakas, uudenveroinen, perkele. Milloin se oli vielä varmuudella omalla paikallaan? Milloin kuljin viimeksi ulos pyöräkellarin kautta? Vilkaisinko silloin varmasti peremmälle? Vilkaisenko aina? Haluaisin muistaa tarkemmin. Rikosilmoitusta ja itseäni varten. Pyörätutka on päällä kuukausitolkulla, kaikki pyörätelineissä lukittuina lepäävät tutunnäköiset pitää käydä tutkimassa lähempää. Ikkuna on auki lämpimänä kesäyönä, ylimääräinen ääni herättää. Melkein ihailen sitä näppäryyttä, millä yksi polkupyörä vapautuu lukostaan ja sitä ketteryyttä, millä toinen pyörä ja ihminen sen perässä siirtyy yli naapurikerrostalon korkeahkon piha-aidan. Puolisen tuntia myöhemmin tiirailen parvekkeelta ja sanon langanpäässä olevalle poliisille: ”Eri mies, eri pyörä.” Anteeksi sinä aamuyön kulkija, ei ollut tarkoitus tarjota ylimääräisiä sydämentykytyksiä. Pari pyörää sinne tänne, naapuripihalla mikään ei muutu. Jäljelle jääneiden lauma uinuu yönsä ulkona kuten ennenkin. Joulukuussa 2016 Porvoon poliisi tutkii hallussaan olevaa polkupyörää. Rikosilmoitus lienee jo mappi Ö:ssä, mutta pyörän tunnistetiedot kertovat sen alkuperäisen omistajan. Mutkan kautta tulee tieto, että kahdeksan vuotta sitten kotkalaisesta pyöräkellarista varastettu polkupyörä on Porvoon poliisin hallussa. ”Jipii” jää lyhytaikaiseksi. Hyvä, rakas, uudenveroinen, on nykyään varmasti kaikkea muuta. Sitä paitsi pyörä on nykyään vakuutusyhtiön omaisuutta. Silti olisin halunnut olla kärpäsenä tarakalla näkemässä, millaisen retken teit. Kirsi Mäkinen Kirjoittaja on Kymen Sanomien tuottaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/30/Kolumni%3A%20Kadonneen%20py%C3%B6r%C3%A4n%20arvoitus/2016321703858/68