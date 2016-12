Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Bisnesalusta Suomi Ennen vaaleja ideasta ei rohjennut puhua kukaan, mutta nyt koko maa on avautumassa bisnesalustaksi, jolta suomalainen yhteiskunnan on määrä ponnistaa Maamme-laulun viitoittamaa tietä vaik´ kultapilvihin. Terveydenhuollossa hallitus on sopinut siivut, jotka irrotetaan valtion rahalla pyöriväksi yritysten pelikentäksi. Suomen terveydenhuollosta yksityisillä yrityksillä on ollut tähänkin saakka yksi Euroopan tukevimmista siivuista, mutta nyt se vain vahvistuu. Joulun alla liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner visioi seuraavaa steppiä. Suomen liikenneväylistä rakentuu luja bisnesalusta, jollaista muualla maailmassa ei ole nähty. Väylät siirtyvät valtion kokonaan omistamalle yhtiölle, joka rahoittaa niiden rakentamisen ja hoidon myymällä yrityksille oikeuksia kaupata väylien käyttöoikeuksia kansalaisille ja liikennefirmoille. Kansa voi ostaa liikkumisoikeuksia kilometri- tai aikapaketteina kuten kännykänkäyttäjät data- ja puheaikapaketteja teleoperaattoreilta. Kansan ostovoima varmistetaan alentamalla liikenteen veroja. Berner vertasi liikenneväylien kehittämistä bisnesalustoiksi posti- ja telelaitoksen yhtiöittämiseen ja osittaiseen yksityistämiseen parikymmentä vuotta sitten. Nyt voisi olla hyvä hetki tehdä välitilinpäätös sen annista. Lähes 400 vuoden ikäiseksi varttunut postilaitos korisee henkitoreissaan. Televerkoista valtion Sonera sai ponnistusvoimaa aina Saksan ilmatilaan asti. Paluulento päättyi mahalaskuun painolastina 3,8 miljardin euron tappiot, jotka jouduttivat Suomen entisen kruununjalokiven tietä ruotsalaisen Telian syliin. Elämme vallankumouksellisia ranneuudistusaikoja. Lupaan suhtautua suopeasti uusien bisnesalustojen rakentamiseen, jos hallitus onnistuu ensin saamaan yhden pienemmän kokeilualustansa Sotkamon Talvivaarassa toimimaan liiketaloudellisesti kannattavasti, kansantaloudellisesti järkevästi ja ympäristön kannalta kestävästi. Seppo Häkkinen Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

