Kymen Sanomat: Kolumni: Kirja On konkreettisesti vain paperille painettuja mustia viivoja. Mutta viivat muodostavat kirjaimia, joista muodostuu sanoja, jotka muodostavat lauseita. Lauseet muodostavat kappaleita, kappaleet lukuja, ja luvut tarinan. On osittain jokaisen omaa mielikuvitusta, sillä mielikuvitus muodostaa lukijan pään sisään tarinan henkilöt, tapahtumat ja tapahtumapaikat, kaikki sellaisiksi kuinka ne kirjailijan sanallisen kuvailun ja lukijan omien kokemusten (kuten näkö-, kuulo-, haju-, ja tuntoaisteihin pohjautuvien kokemusten ja havaintojen) perusteella muotoutuvat. Käytännössä siis aivan uniikeiksi, sillä kenenkään elämä ja sitä kautta elämänkokemus ei voi olla täysin identtinen jonkun toisen kanssa. On eri asia kuin katsoisi elokuvan. Parin tunnin elokuvaa katsoessa saa parhaimmillaan hienon visuaalisen ja emotionaalisen elämyksen, jossa katsoja näkee tarinan tapahtuvan vaikuttavana silmiensä edessä. Useamman sadan sivun kirjaa lukiessa aikaa kuluu enemmän, ja valmis visuaalinen puoli jää uupumaan, mutta pelkkä teksti silmien edessä jättääkin paljon enemmän vapauksia lukijan mielikuvitukselle kehittää tarinaa ja sen henkilöitä omassa päässään. Sanonta kuuluu: ”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa”, mutta kun kuvaa ei ole, jää tilaa omille mielikuville. On yhtä lailla taidetta niin kuin maalaukset, musiikki, runot, valokuvat, tanssi, teatteri ja elokuvatkin. Ne kaikki välittävät tunteita ja kertovat tarinaa. On hetki, jolloin voi kuvitella toisen ihmisen silmin, avata uusia ajatuksia ja näkökulmia itselleen. On jokaiselle lukijalle erilainen kaikista edellä mainituista syistä. Itse luin jouluna kirjan, aiemmin syksyllä useammankin. Suosittelen. Terhi Skippari Kirjoittaja opiskelee Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa. Lue koko uutinen:

