Kymen Sanomat: Junnun henki ei enää päde Mikkelin kaupunginjohtaja ja hallintotieteiden tohtori Timo Halonen puhui taannoin Etelä-Kymenlaakson seutufoorumissa maineen merkityksestä seudun kehittäjänä. Hän puhui siitä, miten mainetyötä voitaisiin tehdä Etelä-Kymenlaaksossa, jotta seudun tulevaisuus olisi parempi. Halosen mukaan maine on heijastumaa identiteetistä ja lopulta paikan henki ratkaisee sen. Hän neuvoi ottamaan asukkaat maineen lähettiläiksi. Jollei koko yhteisö usko itseensä, Halosen on vaikea kuvitella, että kukaan ulkopuolinenkaan niin tekisi. Vaikka monille kotkalaisille Junnu Vainion sanoitusten kokoelma on Raamatun jälkeen seuraavaksi pyhin kirja, olen alkanut epäillä, välittyykö kotkalaisuus sanoituksista kaikilta osiltaan aivan oikein. Toinen vaihtoehto on, että kotkalaisuus on muuttunut Junnun ajoista melkoisesti. ”Kaikki huusi että terveisiä Kotkasta/ siellä kunnon kundia ei päähän potkasta”. Eikö? Olen jotenkin mieltänyt tuon kohdan Junnun laulusta tarkoittavan suvaitsevaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, epäonnistumisen sietämistä. Ehkä juuri sitä, mitä Timo Halonen tarkoittaa puhuessaan paikan hengestä. Kotkalaiset jalkapallofanit Suomen cupin loppuottelussa ovat Junnun laulun kautta Kotkan maineen lähettiläitä. Täkäläinen nykytodellisuus, jonka vaahtoaa muassa tekstaripalstoilla ja somessa, on useimmiten jotain aivan muuta. Valitetaan, ammutaan alas, jos joku jotain yrittää, eivätkä ainakaan kaupungin virkamiehet ja poliitikot osaa mitään, ketunhäntä pilkottaa yhden jos toisenkin kainalosta. Ensin haukutaan kaupunginjohtoa siitä, että talous on kuralla. Sitten kun kaupunginjohto virkansa velvoittamana yrittää löytää ratkaisua, huudetaan, että väärin sammutettu. Vaikka tiedetään, että KSOY:n osakkeiden myynti on ainoa vaihtoehto, kansan mielestä on kivempi huutaa, että ristiinnaulitaan! Oikein rauhallista joulumieltä kaikille. Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

