Kymen Sanomat: Kolumni: Kyynisyys on tauti Kotkan torille laitettiin marraskuun lopulla näyttävät jouluvalot. Kun ensimmäisen kerran astuin nurkan takaa torin laidalle ja hetkellisesti häkellyin valojen kirkkaudesta, en ollut varma, olivatko valot mielestäni todella upeat vai todella mauttomat. Testasin mielipidettäni kahden tuttavan kanssa. Toinen sanoi, ettei ole nähnyt valoja, mutta kun on Kotkasta kyse, todennäköisesti ne ovat mauttomat. Sitten vähän nauroimme asialle yhdessä. Toinen sanoi niiden olevan hienot, koska ne ovat jotenkin sadunomaiset, ja hän kertoi pitävänsä satumaisemista. Jälkimmäisen kommentin jälkeen heräsin siihen, miten kammottava tauti kyynisyys on, varsinkin kun sitä huomaa sairastavansa itse. Kymenlaakson liiton käynnistämä Vuosisadan valitus -kampanja leikkii stereotypialla, että kymenlaaksolaiset ovat kovia valittamaan. Välillä tuntuu, että kyse on pikemmin yleissuomalaisesta, jollei peräti yleismaailmallisesta ilmiöstä. Kun viime kesänä kävin pitkästä aikaa Porissa, ihmettelin ystävälleni, miten paljon katukuva on vuosien varrella muuttunut. Ystäväni huitaisi kädellään ja ilmoitti antavansa ohittamallemme uudelle kivijalkaliikkeelle puoli vuotta elinaikaa. Silloinkin minua vähän nauratti. Samalla ajattelin, että joku kotikaupungissani voisi sanoa täsmälleen samoin. Jostain syystä on helpompaa naureskella toisten yrityksille kuin suhtautua niihin kannustavasti. Siihen kenties liittyy mahdollisuus päästä viisastelemaan tai osoittamaan oma valistuneisuutensa siitä, mitä missäkin kannattaa tehdä ja mitä ei. Pitäisikö kuitenkin riski jättää yrittäjälle? Pitäisikö ennemmin iloita ja olla ylpeä ihmisistä, jotka haluavat perustaa uusia liikkeitä, puolustaa uskomiaan asioita, tehdä uusia asioita ja viedä kaupunkia eteenpäin? Pitäisikö jättää kyynisyys ja antaa kaikkien jouluvalojen kukkia? Elina Valtonen Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

