Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Tuplapukki ja muita partasuita Nyt niitä on taas liikkeellä, joulupukkeja. On disneymallista, vanhasuomalaista, raitista ja punanenäistä. Kauppakeskuksissa ja joulutapahtumissa on pyörinyt pukkia pukin perään, eikä televisiossakaan ole voinut välttyä partanaaman tarinoilta. Jännitys tiivistyy kuitenkin aattoiltana. Koputetaanko ovelle vai ei? Omaan perhejouluun pukki ei enää kuulu, seurueessa kun ei ole otollisen ikäisiä lapsia. Muistoja on kuitenkin sitäkin enemmän. Perheessämme kävi pitkään aivan ihana vakkaripukki. Hän oli sellaista perinteistä suomalaista mallia, tuohivirsut ja harmaa parta. Eräänä jouluna pukki oli kuitenkin kummallisen näköinen. Äänikin oli epäilyttävän kimeä. Pikku-Ainon epäluulo heräsi, kun päästiin sylittelyvaiheeseen asti. Kohteliaana tyttönä en sanonut vierailun aikana mitään, mutta oven sulkeuduttua totesin, että tuohan oli nainen. 80-luvulla maailma oli vielä kovin sukupuolittunut, siinä taisi mennä usko koko instituutioon. Enon perheessä oli käydä kerran kalpaten. Paikalle oli tilattu pukki, joka kolkuttikin ovea oikeaan aikaan. Lapset avasivat ja partajäärä könysi sisään. Eno huomasi heti, että nyt on muuten väärä mies porstuassa. Peruakaan ei voinut, kun lapset olivat jo nutussa kiinni. Siinä sitten hoidettiin vierailu otsa hiessä toivoen, että oikea pukki ei törmää sisään samaan aikaan. Kaikki päättyi onnellisesti, väärälle ovelle eksynyt valepukki ohjattiin naapuriin ja tilatulle punanutulle ilmoitettiin force majeure -peruutuksesta. Ei sitä aikuisenakaan kai täysin joulupukitta tarvitsisi olla. Eräs pukkikeikkaa hoitava tuttava kertoi, että yllättävän monet aikuisporukatkin toivovat vierailuja. Osa kaipaa perinteisesti raitista pukkia, toiset kuulemma vähän riettaampaa mallia. Jälkimmäiseenkin makuun on kuulemma tarjolla omat erikoismiehensä. Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/20/Kolumni%3A%20Tuplapukki%20ja%20muita%20partasuita/2016321675998/68