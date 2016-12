Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Joulu voi kestää vaikka 49 päivää Meille viritettiin ikkunavalot ensimmäisen adventin aattona. Ne palavat joka huoneessa ja joka ikkunassa. Kuusi, johon muuten sytytetään oikeat kynttilät, pääsee sisään torstaina tai ehkä vasta perjantaina. Jos puu ei aiheuta mitään ötökkäyllätyksiä, se saa olla paikoillaan Nuutin päivään. Meillä siis vietetään joulua 49 päivää. Vietetään ainakin siinä joulu-sanan lasku- ja lukukaavan merkityksessä, mihin kotkalainen yleisönosastokirjoittaja Hannu Eklund hiljakkoin julisti kahden päivän riittävän. Tietysti Eklund sohaisi ampiaispesään. Muutamakin lukija on kysynyt, miksi hänen ärsyttäville mielipiteilleen annetaan lehdessä tilaa. Miksei annettaisi? Miksi lehti ei edistäisi sananvapauden toteutumista? Kuten joku Eklundille vastaaja ihmetteli, miten juhlijan juhla häiritsee juhlan vastustajaa, samalla tavalla voi ihmetellä, miten vastustajan näkemyksen antaakin niin paljon hetkauttaa omaa iloa. Ensi keskiviikkona päivä on lyhimmillään ja synkeys sakeimmillaan. Olen kuullut monen valittavan, että talvea on muutenkin vaikea kestää. On kylmää ja on liukasta. Tai sitten ei ole riittävän pitkää aikaa tarpeeksi kylmää, suksi ei luista eikä oikein mikään muukaan. Aika moni siis tarvitsee joulua. Juhlahumu ja kynttilät katkaisevat pimeyden. Valo voittaa. Se on minusta joulun ydin, ja sille voi jokainen antaa oman merkityksensä. Aika moni meistä haluaa pitkänpuoleista sesonkia. Esimerkiksi aiheeseen liittyviä konsertteja on tälläkin seudulla vaikka kuinka paljon. Yhtenä päivänä laskin, että Etelä-Kymenlaakson musiikkitapahtumia oli siitä päivästä jouluun kolmisenkymmentä — tai niin monesta oli maininta lehden menosivuilla. Ei kai kukaan ammattiartisti tai harrastajakuoro lähtisi keikalle, ellei tarjonnalle olisi kysyntää. Yksi todiste joulun maistumisesta on sekin, että ravintolat kilpailevat spesiaalilounaillaan. Ne eivät takuulla kattaisi pöytiä notkumaan kinkkua, kylkeä, potkaa ja kaiken maailman kaloja, jos tarpeeksi iso joukko ei innostuisi. Kauppa lataa lahjakauteen odotuksia. Ehkä kaupan odotukset saivat lisävahvistusta, kun Suomen Pankki arvioi tiistaina, että lama on nyt päättynyt. Jopa Kymenlaaksossa on positiivisia näkymiä. Vaikka valo olisi kuinka hentoa, se on kuitenkin valoa. No, on niitäkin ihmisiä, joiden mielestä talouskasvu on surkea uutinen. Esimerkiksi Kotkan ympäristöseuran ensimmäiseksi kunniajäseneksi syksyllä valittu Pentti Linkola pitää tällä hetkellä ihmisten suurimpiin kuuluvana ympäristörikoksena heidän ostovoimaansa ja elintasoaan. Linkolan ajattelusta huokuukin se, että ihmisellä ei ole mitään arvoa. En kannata yletöntä kulutusjuhlaa. Olen sitä mieltä, että joulunakaan ei pidä saada kaikkea. Silti ajattelin uskoa joulupukkiin, ainakin viikon verran. Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/18/P%C3%A4%C3%A4toimittajalta%3A%20Joulu%20voi%20kest%C3%A4%C3%A4%20vaikka%2049%20p%C3%A4iv%C3%A4%C3%A4/2016321656035/68