Kymen Sanomat: Kolumni: Äiti täällä, hei! Pikkulasten vanhemmille on avautunut ihan uudenlaiset näkymät. Kiinalaiset ovat kehittäneet lelun, jonka avulla kolmevuotiaskin pääsee kiinni sosiaaliseen mediaan. Mon-Mon on somepehmolelu. Sen vatsaa painamalla lapsi voi lähettää ääniviestin puhelimeen, johon lelun koodi on yhdistetty. Homma toimii toisinkin päin eli lapsi voi kuunnella leluun lähetettyjä ääniviestejä. Lelun valmistajan mukaan lapsi voi olla yhteydessä kiireisiin vanhempiinsa, kun nämä ovat töissä. Mutta miksi rajoittaa näppärän laitteen käyttöä työpäivien aikaiseen kommunikointiin? Voisihan sitä käyttää vaikkapa vessajutuissa kotona. Sen sijaan, että vessasta kajahtaisi tuttu: ”Pyyhkimään”-huuto, voisi taapero laittaa viestin Mon-Monin avulla. Mieluiten isälleen. Homma nojaa Wechat-sovellukseen. Se on kiinalaisten kehittämä yhdistelmä Facebookia, Youtubea, Twitteriä, Instagramia ynnä muita. Wechatissä onnistuvat muun muassa videopuhelut ja taksintilaus, siihen saa myös yhdistetyksi lompakon. Toivottavasti kaikki ominaisuudet saadaan pian myös pehmoleluun! Voisi sanoa lapselle, että tilaapa itsellesi taksi ja mene päiväkotiin. Maksat sitten omasta lompakosta. Wechatillä voi myös tehdä pöytävarauksen ravintolaan. ”Äiti, mulla on nälkä” -käninään on ehkä luvassa ihan uudenlaisia vastauksia. Huoh. Toivon, että it-asiantuntija Petteri Järvisen visio on kohdillaan. Helsingin Sanomien haastattelema Järvinen nimittäin uskoo ja toivoo, ettei ilmiö koskaan rantaudu Suomeen. Niin toivon minäkin. Samoin toivon, että mahdollisimman monessa kodissa harrastetaan yhä samaa, mitä aikoinaan harrastin omani kanssa, kun hän oli kolmevuotias. Otettiin tietoverkoista irrallinen suosikkipehmolelu kainaloon, mentiin sänkyyn tai sohvalle mukavaan asentoon ja luettiin kirjaa. Perinteistä paperista käyttöliittymää, mutta enköhän sen verran voi kehitykselle antaa myöten, että e-kirjakin käy. Kirjoittaja on Kymen Sanomien tuottaja. Lue koko uutinen:

