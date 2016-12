Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Tutkitusti paras porukka Taas vietetään 50-vuotisjuhlia. Pidetään puhe, kohotetaan maljat ja nyökkäillään kartiohatut päässä. Kaikki irtovitsit osuvat vielä kohdalleen ja harmaat lapset hihittävät. Kasvot ovat vuosien takaa tuttuja. Jokainen on sekä muuttunut että pysynyt entisellään. Ilmeistä ja katseista tuntee kolmen vuosikymmenen takaisen ystävän. Sitten ovat ne ilmeet, joista ei nuorella aikuisella ollut. Ikääntyminen ja hetkittäinen kyllästyminen, vanhat ja nykyiset murheet vuolevat uurteita hymynaamoihin. Nyt, kun Suomi täyttää sata vuotta, meidät on julistettu tutkimuksen nojalla terveeksi ja onnelliseksi kansaksi. Myös koulutustasomme on korkea, mutta sananvapaudesta on tullut hiljattain sanomista. Tässä me, jotka olemme Maailman talousfoorumin mukaan maailman vakaimman pankkijärjestelmän asiakkaita, istumme pitkän pöydän ääressä, valmistautuen terveinä ja onnellisina yhden illan yhteiseen nostalgiaryöppyyn. Milloin ilosta on tullut pelkkä valojuova arjen harmauteen? Mistä lähtien hauskaa on jouduttu varsinaisesti pitämään? Ennen sitä riitti ilmankin, onneksi riittää joskus myös nykyään. Miten moni meistä käyttää lääkkeitä? Tutkimuksen mukaan Suomen kansalaisten keskuudessa vallitsee keskinäinen luottamus. Se on saunakamarissa huipussaan. Kun miltei jokainen tuntee toisensa pitkän ajan takaa, niin harva pääsee enää yllättämään. Ne, jotka yllättävät, ovat tehneet sitä aina, joten hekin ovat luotettavia aivan kuten myös epäluotettavat: joku on tuuliviiri koko ikänsä. Alkuillan yhteisen tunnelman lumous haihtuu lauteiden riehakkuuteen. Mitään menetettävää ei enää ole. Elämältä pelastaa vain kuolema. Iltayö heiluu ja jytisee kattoon ripustetun rollaattorin alla, mutta edes ravintoloitsija ei huolestu. Tutkimuksen mukaan kaikista EU-valtioiden kansalaisista juuri me suomalaiset luotamme eniten poliisiin. Kirjoittaja on pyhtääläinen vapaa toimittaja. Lue koko uutinen:

