Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kaveria ei pitäisi jättää Kotkan budjettivaltuuston jälkeinen päivä valkeni sekä ilon että surun tunnelmissa. Hyvää mieltä toivat valtuuston päätökset heikompiosaisten kanssaihmisten tukemiseksi. Surulliseksi tekee se, mikä esimerkiksi verkkokeskustelussa tulee vahvasti esiin, että kovat arvot, toisten ihmisten vähättely ja jopa halveksiminen ovat nyky-yhteiskunnassa edelleen voimissaan. Mielenterveyskuntoutujien pitkin syksyä jatkunut taistelu oman kohtaamispaikan säilymisen puolesta ei jättänyt ketään kylmäksi, ei myöskään valtuuston selvää enemmistöä. Mielipaikan asiakkaat kirjoittivat lehden yleisönosastolle, kävivät tapaamassa päättäjiä ja keräsivät noin 900 nimen adressin asiansa tueksi. Valtuuston enemmistö vastasi hätähuutoon mielestäni ainoalla oikealla tavalla. Päätös on sekä inhimillinen että myös taloudellinen. Kuten Joona Mielonen (vas.) valtuustossa totesi, mielenterveyskuntoutujan lähipiiri voi olla todella pieni ja monelle asiakkaalle ainoat ystävät ovat toisia Mielipaikan asiakkaita, ikään kuin perhe. Mielipaikka on jokapäiväinen syy lähteä omasta kodista ja muiden ihmisten seuraan. Asiantuntijat ovat todenneet, että matalan kynnyksen Mielipaikan sulkeminen ehkä säästäisi toimintakuluja sata tuhatta, mutta lisääntyvinä erikoissairaanhoidon tarpeina kulut kasvaisivat nopeasti. Psykiatrinen laitoshoito maksaa yli 500 euroa vuorokaudessa. Jos kymmenen Mielipaikan asiakasta olisi kuukauden laitoshoidossa, lasku olisi 150 000 euroa. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kävi syksyllä Kotkassa. Orpo yrittää kaikin keinoin hälventää kokoomuksen yltä köyhät kyykkyyn -leimaa. Orpo toistaa usein, että kokoomus pitää huolta heikommista ja haluaa, että kaikki pysyvät mukana. Orpon viesti ei liene tavoittanut kokoomuksen paikallisia aktiiveja, jotka nyt halusivat jättää osan kavereista oman onnensa nojaan. Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/10/Kolumni%3A%20Kaveria%20ei%20pit%C3%A4isi%20j%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4/2016321636924/68