Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Tallottu joulu Kuu vaihtui joulukuuksi ja sen mukana alkoi joulumyynti. Yhdysvalloissa joulumyynnin aloittaa Black Fridayksi kutsuttu päivä, joka seuraa Kiitospäivää. Black Fridayta vietetään nykyään myös Suomessa ja ilmeisesti lisääntyvissä määrin. Mikäli Wikipediaa on uskominen, nimitys Black Friday juontaa juurensa Philadelphiaan 70—80-luvuille. Päivää alettiin kutsumaan mustaksi vilkkaan liikenteen vuoksi, mikä työllisti poliisia. Myöhemmin termin merkitys yhdistettiin kirjanpidossa käytettäviin väreihin. Alkuvuosi on useille kaupoille vielä tappiollista eli tilinauhoissa punaista, mutta Black Fridaysta eteenpäin tehdään voittoa, eli mustalla kirjattavaa tulosta. Nimitys on varsin osuva, sillä — edelleen Wikipedian mukaan — Yhdysvalloissa on tuona päivänä tehty väkivaltaisuuksia, käytetty aseita ja puukkoja ja uhkailtu kanssashoppailijoita. Vuonna 2008 Wal-Martin työntekijä kuoli jäätyään tavarataloon sisään pyrkivän väkijoukon jalkoihin. Täytyy ihmetellä, miten hirvittävän pimeyden vallassa ihmisen on oltava, ettei hän tavaran- tai vaatteidenhimossaan huomaa tallovansa toisen ihmisen ylitse. Koko ilmiö on oksettava. Joulumyynnissä tuskin päästään samalle äärimmäisyyden tasolle, ja nykyään monenlaisia lahjoja voi antaa aineettomasti. Silti välillä tulee mieleen se joululaulu, jossa joulun viettohon käydään kuusin ja kynttilöin, ruuan ja yltäkylläisyyden ympäröimänä, mutta jotain unohtuu. Ymmärrän, että joulumyynti on kaupalle tärkeää, ja lahjojen antaminen ja saaminen on mukavaa. En voi heittäytyä marttyyriksi. Olen marraskuun alusta pitänyt puhelimessa idealistaa siitä, millaisia joululahjoja hankin kenellekin, ja mitä toivon itselleni. Jostain syystä oma toivomuslistani on kaikkein pisin. Yritän silti ostoksia tehdessäni varoa. Vaikken konkreettisesti talloisi ketään, saattavat omat periaatteet ja ajatukset joulun vieton tarkoituksesta helposti jäädä jalkoihin. Elina Valtonen Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/09/Kolumni%3A%20Tallottu%20joulu/2016321537805/68