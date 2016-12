Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: No, onkos tullut meili ”Tunne juoksi yli järjen, tunne juoksi yli järjen”, saanpahan, saanpahan, laulaa lentäjän laulun, rallatteli pääministeri kiiruhtaessaan perinteiseen poliitikkojen joululaulutapahtumaan. Taas oli lähtenyt sähköpostia maailmalle turhankin nopeasti. Perillä Antti Lindtman oli rutiinilla jo toimittanut esiintymisjärjestyksen puhemiehelle ja hän saikin itse aloittaa: ”Jos ei Sipilä saa unta, voiko Pressiklubi tullakaan, kun ei oikaisuaan saa ohjelmaan, palautetta antamaan. Mutta Niinistön Ville oivan aatteen keksikin, jospa pääministerille joku ostais moderaattorin. Postit kaikki satakunta, silloin tarkastettu hyvin ois, ohjelma tulla vois ja Juhakin sais unta.” Persujen sekakuoro Räjähtelevät lepakot jatkaa lennosta: ”Petteri Mutakuono oli poro nimeltään, kovin oli loisto huono Petterimme nenän pään. Haukkuivat toiset illoin, suvakiksi pilkaten, tuosta vain saikin silloin Timo Soini aattehen: Muuttovirta pitkä on, jono loputon, Petteri voi nenällään mukaan tulla kampanjaan. Petteri siitä asti palkkaa suurta kiskoen, johtaa jonon joutuisasti luokse toisten rajojen”. Eduskunnan puhemies, Maria Lohela, pitää lauluvuoron edelleen Lepakoilla, vaikka kuoron tuulimyllykoreografian terveysvaikutukset ovat vielä selvittämättä: ”Hiljaa, hiljaa, puhemies näin kajahtaa. Kautta lähetystöjen kuuluu melske edustajien. Känniin tulleet on! Hiljaa, hiljaa, puhemies taas älähtää: Kautta ulko-ovien, loppua saa juominen. Känniin tulleet on!” Opposition yhteiskuoron esitys päättää illanvieton: ” Sote-puu on rakennettu, sote on jo ovella, ymmällänsä kansalaiset pelkäävät jo todella, valmistavat virkamiehet puhelevat kauniisti, ympärillä mehiläiset pörräilevät somasti. Valintaa ja vapautta tarjolla on kaikille, maksaa verot Suomehen tai sitten Cayman-saarille! Markku Kumpunen Lue koko uutinen:

