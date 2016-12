Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kalliiksi käyvät bussimatkat Kuljen töihin bussilla Loviisasta Kotkaan. En ole omistanut henkilöautoa kuuteen vuoteen ja en viitsinyt ostaa autoa lyhyttä työsuhdetta varten. Muistin, että bussiyhteydet kaupunkien kesken ovat hyvät ja vuoroja on runsaasti. Ajattelin saavani bussimatkoista alennusta ottamalla bussikortin ja säästäisin huomattavasti kuluissa jättämällä auton ostamatta. Kuinka väärässä olinkaan. Itä-Uudenmaan sisäinen seutubussilippu kuukaudeksi Loviisasta maksaa 75 euroa. Tällä lipulla pääsisin Loviisasta Porvooseen ja takaisin vakiovuoroilla. Loviisan ja Porvoon välinen matka on noin 10 kilometriä lyhyempi kuin matka Loviisasta Kotkaan. Osasin siis odottaa, että hinta olisi Loviisa–Kotka matkalle korkeampi. Se mitä en ollut ottanut huomioon oli, että Loviisan ja Kotkan kuntien välissä kulkee maakuntaraja. Tämä maantieteellisesti sovittu rajaus Uudenmaan ja Kymenlaakson välillä vaikuttaa merkittävästi bussilipunhintaan. Ensinnäkin Matkahuollolla ei ole mahdollisuutta myöntää minkäänlaista kuukausilippua, koska sellaista ei ole olemassa. Minun täytyi ottaa kilometrikohtainen bussilippu. Lipulle ladattiin 44 matkaa eli pääsisin kulkemaan sillä edestakaisin töihin hieman yli kuukauden päivät. Lipulle hintaa tuli noin 370 euroa. Lipun hinta on melkein viisinkertainen verrattuna samaan matkaan Itä-Uudenmaan sisällä. Matkahuollon virkailijan mukaan saattaisi tulla halvemmaksi ostaa yksittäislippu joka kerta, kun astun bussiin. Kaiken kruunaa se huomio, että bussit joilla kuljen töihin ovat samoja, jotka pysähtyvät Porvoossa. Vika taitaa olla siinä, että matkustan väärään suuntaan. Kirjoittaja suorittaa opiskeluun liittyvää työharjoittelua Kymen Sanomissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/07/Kolumni%3A%20Kalliiksi%20k%C3%A4yv%C3%A4t%20bussimatkat/2016321537736/68