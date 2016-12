Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Välitetään toisistamme Niin maailmalla kuin koti-Suomessakin tapahtuu jatkuvasti kauheita asioita. Vaikka ajatus tuntuu välillä kaukaiselta, hyviin asioihin keskittyminen lienee yksi viisaimmista asioista, mitä ihminen voi elämässään tehdä. Jos pelolle antaa vallan, elämisestä tulee mahdotonta. Tänään juhlimme maamme itsenäisyyttä, ja koko ensi vuoden ajan satavuotiasta Suomea. Maassamme on paljon hyvää, joten juhlimiseen on syytä. Kymen Sanomien toimitus kysyi 99 ihmiseltä, mikä tämän päivän Suomessa on hyvää, ja minkä puolestaan soisi tulevaisuudessa olevan toisin. Vastauksista nousee esiin huoli muun muassa työllisyydestä ja ihmisten hyvinvoinnista eri elämänvaiheissa. Tulevaisuuden Suomeen toivotaan lisää suvaitsevaisuutta, yhteen hiileen puhaltamista, toisten arvostamista, asennemuutosta ja avoimuutta. Monet pitävät parhaina asioina tämän päivän Suomessa rauhaa, turvallisuutta ja luontoa. Emme voi juuri vaikuttaa terrorismin kaltaisiin turvallisuusuhkiin tai esimerkiksi työllisyyteen kovin isossa mittakaavassa, mutta jotakin voimme tehdä turvallisemman ja paremmin voivan oman yhteiskuntamme eteen, joko työssämme tai muussa elämässämme. Suomessa on pitkälle kehitetyt ja valvotut toimintatavat esimerkiksi lastensuojelun, koulutuksen, työllisyyden, terveydenhuollon, sosiaalityön, vanhustenhoidon, mielenterveys-ja päihdetyön sekä työterveyden alueilla. Kun eri alojen ammattilaiset keskittyvät siihen, että apua tarvitsevat sitä saavat, väliinputoamisen riski ja monenlaiset muut ikävät asiat voidaan minimoida. Toinen, jokaiselle työstä tai muista asioista riippumaton tapa rakentaa parempaa, onnellisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa, on välittää omista läheisistään. Marja Luumi Kirjoittaja on Kymen Sanomien tuottaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/06/Kolumni%3A%20V%C3%A4litet%C3%A4%C3%A4n%20toisistamme/2016321603885/68