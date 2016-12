Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Arbeit macht frei Lukaisinpa tässä päivänä muutamana 150 sivullista Eläketurvakeskuksen raportteja vuodelta 2014, aiheena sosioekonomiset erot työurissa ja eläkkeelle siirtymisissä. Hain tilastoja siitä, minkälaiset ihmiset haluavat jatkaa työelämässä eläkeparatiisin laitumien jo auettua heille. Raporttien mukaan yli 63-vuotiaista työelämässä jatkavista enemmistö on naisia. Pienipalkkaisuus ja vanhempainvapaiden vuoksi lyhyempi työssäolovuosien kertymä auttaa jaksamaan. Kun 2 000 euron kuukausiansioilla takuueläkkeen (766,85 e/kk) suuruisen työeläkkeen ansaitseminen vie 17 vuotta, 3 500 euron kuukausiansioilla tämä vie kymmenen vuotta. Pienituloiset pääsevät siis ansaitsemaan omaa työeläkettään vasta työelämänsä loppupäässä. Eläkejärjestelmä on muuttunut työurani aikana useaan otteeseen, eikä ensi vuonna toteutettava uudistuskaan tule kestämään kuin hetken. Siksi kymmenien vuosien päästä eläkkeelle jäävien tuska eläkeiän noususta on pelkästään viihdemielessä kiinnostava. Hallituksemme sairaisiin pieneläkeläisiin kohdistuva leikkauspolitiikka on totta, mutta aiheena niin passé. Trendikkäämpää on someryhmissä keskittyä vihaamaan vanhempainvapaalla olijoita ja eläkeiän ylittäneitä työssäkävijöitä, jotka riistävät vakituiset työpaikat enemmän tarvitsevilta. Korppi on ohjattu nokkimaan korpin silmää. Jos jäisin eläkkeelle 63-vuotiaana, eläkekertymäni olisi 1 100 euroa kuukaudessa, ja putoaisin köyhyysrajan alapuolelle. Ikätoverini, Kelan uusi pääjohtaja Elli Aaltonen ei myöskään jää työelämästä 63-vuotiaana. Hän kuuluu hyvätuloisiin ja korkeasti koulutettuihin naisiin, ryhmään joka pysyy työelämässä ilman köyhyysrajan pelkoa. Tuosta näkemyserosta kumpuaa 70 vuotta vanha väite pakkotyön vapauttavuudesta, nyt kelaksi käännettynä: ”Miksi ihmiselle pitäisi maksaa siitä, että hän vain on?” Ea Mannerkorpi Kirjoittaja on prolainen luottamusmies. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/05/Kolumni%3A%20Arbeit%20macht%20frei/2016321599471/68