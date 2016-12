Uutinen

Kymen Sanomat: Päätoimittajalta: Halusin vaihtaa fysiikan pois Minulla on huikea menneisyys matematiikan opettajana. Ylioppilaskirjoitusten jälkeisenä syksynä sijaistin Langinkosken koulussa entistä opettajaani vajaan viikon. Laskut osasin laskea, mutta en ollut ollenkaan varma, millaisia pohjatietoja saattoi edellyttää 14-vuotiailta. Pedagogisten taitojen puutetta kompensoi usko, että selviän tietenkin kaikesta. Selvisinkin. Kun vilkkaat pojat koettivat hälisemällä häiriköidä, en paukuttanut karttakeppiä. Hiljensin luokan hyppäämällä pari tasajalkahyppyä. Brassailenko lisää? Lukiolaisena minulla oli pari yksityisoppilasta. Pojat kävivät muutamalla tunnilla meillä kotona, ja kahlasimme sitten yhdessä asioita, jotka he olivat jättäneet koulussa kuuntelematta. Toiseen poikaan törmäsin aikuisena. Hänestä oli tullut tietotekniikan ammattilainen. Matematiikka oli minusta koulussa aika hauskaa. Sen sijaan fysiikkaa inhosin. Jos olisin voinut valita, olisin vaihtanut fysiikan psykologiaan. Ajattelin kyllä, että jos oppikirjamme olisi ollut toisenlainen, olisin voinut innostua. Jollakulla ikätoverilla olin nähnyt ulkoasultaan paljon houkuttelevamman kirjan. Tunnit olivat uuvuttavia. Opettaja saattoi pitää 45-minuuttisen sanomatta sanaakaan. Piirtoheittimen levyllä oli täyteen kirjoitettu kalvo, jonka sisällön kopioimme vihkoon. Jonkin ajan kuluttua opettaja vaihtoi kalvon uuteen, ja me jatkoimme kirjoittamista. Hyödynnettiinhän siinä tietysti uutta teknologiaa. Luonnontieteet ja matematiikka ovat olleet viime päivinä tapetilla. Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalaiset koululaiset ovat näissä oppiaineissa huonompia kuin ennen. Varmaankaan ei ole ihan hirveästi väliä, onko vertailun sijaluku kolme vai viisi. Mutta huonompaa suuntaa osoittava kehitys kilisyttää kelloja. Tutkimuksen tekijöiden mukaan osaamisen erojen syyt ovat syntyneet jo ennen koulutien alkamista. Se kuulostaa huolestuttavalta. Mehän olemme vaalineet uskomusta, että yhteinen koulu takaa mahdollisuudet jokaiselle. Kodilla on merkitystä. Sillä on merkitystä myös sitten, kun lapset ja nuoret istuvat pulpetissa — tai missä koulun käytävän sohvaryhmässä istuvatkaan. Koulu lähettää viestiä, että kodin on sitouduttava lasten opiskeluun. Sitoutuminen ei kuitenkaan voi tarkoittaa, että kotiväen on paneuduttava joka kirjan ja kurssin sisältöön ja opiskeltava lastensa kanssa. Vanhempien on opetettava yksi yksinkertainen asia: koulua käydään tosissaan. Matematiikkaa ja fysiikkaa varten tarvitaan oikeita opettajia. Yleensä he ovat parempia kuin tasajalkaa hyppäävät tai tunnilla mitään puhumattomat. Mutta ei huonokaan opettaja pilaa kaikkea. Lukiossa meidän luokallamme oli melkoinen joukko tyttöjä ja poikia, jotka lähtivät opiskelemaan tekniikkaa, fysiikkaa ja atk:ta. Heitä ei kalvoshow lannistanut. Päivi Taussi Kirjoittaja on Kymen Sanomien vastaava päätoimittaja. Lue koko uutinen:

