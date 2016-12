Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kadonneen jäljillä Elämme vuotta 2089. Sote-uudistuksen voimaantulosta on kulunut 70 vuotta. — Tervetuloa Kadonneen sote-palvelun jäljillä -ohjelmaan. Tällä kertaa jäljitämme kouvolalaisen Päivikki Rättyläisen kanssa maakunnallisen keskussairaalan ja paikallisten terveyskeskusten palveluja. Tavoitteena on selvittää, ovatko palvelut todellakin olleet joskus niin hyvässä kunnossa kuin mitä vanhat dokumentit kertovat. — Päivikki, millainen lapsuutesi oli? — Muistan sieltä 2010-luvulta, että Kouvolassa ja Kotkassa oli ihan omat sairaalat ja terveyskeskuksetkin. Ja kuvitelkaa: vanhemmat kertoivat tuolloin, että terveyskeskukseen pääsi esimerkiksi verikokeeseen parhaimmillaan ihan ilmaiseksi. — Vanhojen asiakirjojen perusteella olemme saaneet tietää, että Kymenlaaksossa ajauduttiin sotatilaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Pohjoinen nousi kapinaan etelän valta-asemaa vastaan, ja sabotaaseja nähtiin puolin ja toisin. Päivikki, millaisia muistikuvia sinulla on näistä kahinoista? — Muistan sen yön, kun kotkalaiset kävivät pystyttämässä Kuusankoskelle ”Sairaala siirretty Kotkaan” -kylttejä. Kouvolalaiset kävivät sitten kuse...pissimässä Kotkassa keskussairaalan vesisäiliöihin sillä seurauksella, että koko rakennus piti evakuoida kuudeksi kuukaudeksi. — Ja sehän ei sitten lopulta päättynyt hyvin? — No ei todellakaan. Potilaista kamppailu meni niin pitkälle, että leikkauspotilaita muilutettiin autokyydeillä pohjoisesta etelään ja päinvastoin. Lopulta valtio teki toisen sote-uudistuksen, jossa Kymenlaakson kaikki palvelut siirrettiin ympäröiviin maakuntiin. — Olemme nyt löytäneet yhden kouvolalaisen keskussairaalan vesisäiliöön pissineen veteraanin ja yhden Kouvolaa kaikin tavoin kurmuuttaneen kotkalaisen veteraanin. He eivät ymmärrettävästi halua tulla kuvatuksi. — Oliko toisen kyykyttäminen kaiken sen vaivan arvoista? — Mieluummin kuolema kuin antautuminen! Kirjoittaja on Kaakon viestinnän toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/12/02/Kolumni%3A%20Kadonneen%20j%C3%A4ljill%C3%A4/2016321585693/68