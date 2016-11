Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Samveetti Onko kukaan koskaan miettinyt tätä? Suomenkielisen sanan omatunto ja ruotsinkielisen samvete hyvinkin erilaista sisältöä. Sanoilla tarkoitetaan henkilön moraalista käsitystä siitä, mikä on hyvää tai pahaa, oikein tai väärin. Sanojen sanatarkka merkitys kuitenkin eroaa toisistaan melkein yhtä paljon kuin oikein ja väärin, hyvä ja paha. Siinä missä suomenkielen omatunto viittaa henkilön intiimiin, hyvin yksityiseen omaan tunteeseen, ruotsinkielinen versio pyrkii selittämään asian yhteisymmärryksen ja jaetun tiedon kautta. Omatunnon suora ruotsinkäännös on självkänsla, mikä taas tarkoittaa itsetuntoa. Melkoinen tunteiden viidakko tämä kaksikielisyys. Suora käännös ruotsinkielen sanasta samvete olisi kuitenkin yhteistieto. Vähän kuin yhteisymmärrys, mutta selkeästi faktaan pohjautuva ja näin ollen kaiken kyseenalaistuksen ulkopuolella. Yllä oleviin merkityseroihin viitaten, olisiko suomenkielessäkin tarvetta samveetille? Jollekin yhdessä päätetylle, tietoon, järkeen ja ihmisyyteen pohjautuvalle asenteelle. Esimerkiksi näin: Suomen samveetin mukaan turvapaikanhakijoillakin on ihmisoikeudet. Tai näin: On samveettia, että kaikkiin lapsiin kohdistuviin vääryyksiin on puututtava heti. Näihin asioihin kun ei selvästikään pelkkä omatunto riitä. Suomen kieleen on ennenkin lainattu sanoja ruotsinkielestä, isketty vain i perään. Esimerkiksi perin kotkalaiset tuuri-alukset ovat saaneet nimensä ruotsin vuoroa tarkoittavasta tur-sanasta. Ehdotan siis samveetin ottamista suomen kielen sanastoon. Vastineeksi voidaan ruotsiksi ruveta puhumaan åmatunnosta. Kirjoittaja on Kymen Sanomien valokuvaaja. Lue koko uutinen:

