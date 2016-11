Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Nettiäänestys karkaa kauas USA:n presidentinvaalin tulosten märehtiminen tulee kestämään kauan, mutta yksi johtopäätös alkaa olla selvä. Sähköinen äänestys internetin avustuksella ei ole luotettava vaihtoehto. Wisconsinissa ääniä on ryhdytty laskemaan uudestaan ja sama on todennäköisesti edessä parissa muussakin osavaltiossa. Vaatimus tarkistuslaskennasta nousi epäluottamuksesta sähköiseen äänestykseen. Sen tulokset ovat poikenneet merkittävästi perinteisillä laskentamenetelmillä saaduista vastauksista. Erot ovat herättäneet epäilyjä manipuloinnista. Niihin voi löytyä luonnollisia selityksiä, mutta se ei enää ole tärkeää. Demokraattisessa oikeusvaltiossa vaalijärjestelmän täytyy olla väärinkäyttöepäilyjen yläpuolella. Luulen, että nettiäänestys Suomen vaaleissa on nyt kauempana tulevaisuudessa kuin pari viikkoa sitten. En halua äänestää ympäristössä, jossa ruutuun voi ilmaantua ”ransomware”, joka vaatii rahaa salliakseen ääneni jatkavan matkaansa bittiavaruudessa. En halua vähäisen vaikutusvaltani pyörivän bittipilvissä, jossa joku hakkeri tai tiedustelupalvelun operaattori muokkaa sitä omiin tarkoituksiinsa sopivaksi. En halua vaihtaa muutaman tunnin ääntenlaskun odotusta salamatulokseen, joka jo pian saattaa osoittautua manipuloiduksi tai jää kokonaan saamatta tietojärjestelmävian vuoksi. Helppous ja vaivattomuus eivät ole demokratian perusarvoja. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, luotettavuus ja äänestämisen osalta salaisuus ovat sellaisia. Kansanvallalla on oikeus vaatia käyttäjältään hiukan vaivannäköä niin vaihtoehtojen pohdinnassa kuin äänen fyysisessä antamisessa. Jos Suomi haluaa edetä sähköisessä äänestämisessä, paras on aloittaa yksinkertaisella vaalipaikan äänestyskoneella, joka äänen sähköisen tallentamisen ohella printtaa äänestyslipun arkistoon ja tarvittaessa tarkistettavaksi. Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

