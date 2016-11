Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Joutilaisuus maksaa enemmän kuin palkkatuki Pitkä työttömyys, kymmeniä työhakemuksia, syrjäytymistä yhteiskunnasta, työelämässä vaadittavien taitojen vanhentumista, pettymystä. Pahemmassa tapauksessa katkeruutta, yksinäisyyttä, eristäytymistä, päihdeongelmia, murentuva mielenterveys. Työttömät eivät ole yksikasvoinen joukko ihmisiä. Heitä ei yhdistä mikään muu kuin työttömyys. Osa haluaa kiihkeästi töihin, osa pitkään työttöminä olleista ei oman arvionsa mukaan enää kykene lainkaan työhön. Osa odottaa päätöstä päästä eläkkeelle, osa ei jaksa edes odottaa. Valtion vastaantulo työttömien saamiseksi työmarkkinoille on palkkatuki. Se on ollut monelle yritykselle ja yhdistykselle ainoa mahdollisuus työllistää uusia ihmisiä. Tuessa valtio maksaa työntekijän palkkakustannuksista yrityksessä 30—50, yhdistyksissä 65—100 prosenttia. Kolme vuotta sitten aloitetun tuetun työllistämisen kokemukset uhkaavat hiipua. Kaakkois-Suomessa yhdistysten sataprosenttiseen palkkatukeen ei ole ensi vuodelle rahaa lainkaan. Jos rahoitusta ei jatketa, monen yhdistyksen toimintaa joudutaan supistamaan henkilökunnan vähentyessä. Palkkatuen myöntämisestä päättää TE-toimisto, joka pitää pitkäaikaistyöttömien pääsemistä yrityksiin ja yhdistyksiin arvokkaana toimintana. Useissa yhdistyksissä toimintaa on voitu laajentaa, koska tuki on mahdollistanut lisäkäsien palkkaamisen. Kunnat puolestaan ovat voineet säästää pitkäaikaistyöttömistä Kelalle maksettavissa sakkomaksuissa. Arvokkainta tukityöllistyminen on työn tekijöille. Jos työn mukana on menettänyt muitakin sosiaalisia kontakteja, voi summana olla yhä ratkaisevampi putoaminen yhteiskunnan ulkopuoliseksi. Tukityöllistäminen ei ole vain tilastojen kaunistamista. Se on aito ja toimiva tapa saada työhön haluavat tuntemaan itsensä tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Todistettavasti tukityöllistetyistä osaa ei enää kirjata työttömyystilastoon. Kertokaapa joku viisaampi, mikä järki on säästää palkkatuesta? Tiina Katajisto Kirjoittaja on Kymen Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

