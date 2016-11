Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Se oikea päätös Näin vuoden vaihteen lähestyessä monilla opintojaan viimeistelevillä alkaa olla aika, jolloin täytyisi tehdä päätöksiä oman tulevaisuutensa suhteen. Kevään puolella edessä ovat peruskoulunsa päättävien haut toisen asteen koulutuksiin sekä lukion tai ammattikoulunsa päättävien haut yliopistoihin tai ammattikorkeakouluihin — tai päätös siitä, ettei jatka opintojaan ja siirtyy työelämään. Itse olin vajaa pari viikkoa sitten kuuntelemassa Xamk-ammattikorkeakoulun esittelyä Kotkan kampuksella, sillä omatkin suunnitelmani ovat vielä avoinna. Päässä pyörii useampikin vaihtoehto, jotka kiinnostaisivat, mutta joista ei tiedä mikä olisi juuri se oikea. Tai onko niistä mikään. Kyseisen tapahtuman vierailevana luennoitsijana oli näyttelijä, laulaja ja muusikko Roope Salminen, joka kertoi muun muassa omista taustoistaan. Salminen ei itse ole lukion jälkeen enää käynyt koulua, sillä hän ei päässyt haluamaansa kouluun, vaikka haki sinne useamman kerran. Kuitenkin kun hän tajusi siitä huolimatta käyttää aikansa hyödyksi kehittämällä itseään, on hän päässyt tekemään haluamiaan töitä. Inspiroiva puhe, ja esimerkki siitä, että vaihtoehtoisiakin reittejä on. Ja toisaalta: voiko täysin vääriä valintoja edes tehdä, sillä yleensä opiskelusta ei ole suurta haittaa. Vaikka opiskelisi alaa, joka ei sitten osoittaudukaan oikeaksi, on opiskelujen aikana kuitenkin varmasti oppinut paljon. Jos ei muusta, niin ainakin itsestään. Ja todennäköisesti on myös tutustunut uusiin ihmisiin, mitä kautta on pystynyt verkostoitumaan ja saanut uusia näkökulmia. Joten ehkä ei tarvitsekaan stressata siitä, ettei tiedä mitä haluaa koko loppuelämänsä ajan tehdä, vaan riittää että menee aina askel kerrallaan siihen suuntaan, joka silloin tuntuu oikealta. Silloin kaikki päätökset ovat yhtä oikeita kuin vääriäkin. Terhi Skippari Kirjoittaja opiskelee Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa. Lue koko uutinen:

