Kymen Sanomat: Kolumni: Hallitus peruu ja peruu ja... Juha Sipilän hallituksen alkutaival oli pelkkää vatulointia, sen jälkeen yhtä tuuliviirilöintiä. Sipilän hallituksesta on tulossa hyvää vauhtia takinkääntöhallitus: kovasti päätetään, mutta sitten eiku ja pakki päälle. Hallitus on perunut päätöksiään yli kymmenen kertaa. Perutuksi ovat tulleet muun muassa eläkkeensaajien asumistuen leikkaukset, hallintarekisteri, Luken ja Syken fuusio ja työttömien haastattelujen yksityistäminen. Useimmissa tapauksissa voi kai ajatella, että hallituksen eestaas-politiikka on ollut kansalaisten onneksi kuten päivähoitomaksujen korotuksen peruminen. Hallituksen viimeisin, mutta tuskin viimeinen, eiku-päätös on vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen pienentämisen peruminen. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ehti jo jeesustella, että hallitus heltyi ikään kuin yleisön pyynnöstä, kentältä oli tullut niin paljon palautetta. Uskoo ken tahtoo. Ketunhäntä kainalossa on helppo heltyä ja keräillä poliittisia irtopisteitä. Tehy nimittäin ampui hallituksen ”hyvän teon” oitis alas ja huomautti, että vaikka hoitajamitoituksen alaraja säilyy 0,5:ssä, hoitajat todellisuudessa vähenevät. Hallitus kun aikoo avata ovet vanhusten palvelutalojen hoitajakiintiöön muun muassa toimintaterapeuteille ja virikeohjaajille. Tämän vielä voisi jotenkin käsittää, terapeutti ja ohjaaja kuulostavat edes jonkinlaisilta ammattilaisilta, mutta että myös vapaaehtoiset voisivat tulevaisuudessa hääräillä mummojen ja pappojen kanssa. Ja jokainen heistä lasketaan mukaan hoitajien minimikiintiöön. Syntyyhän siitä paitsi vekkuleita, mutta myös vaarallisia tilanteita, kun kaikenlaiset talonmiehet piikittävät mummoja kuin Martti Vainiota konsaan. Tai jos hoitajakiintiöön kuuluva vapaaehtois-Reiska ei nyt just tänään päässytkään paikalle, niin ehkä ensi viikolla. Laitetaan Reiskalle viikko saitsua, mutta pysytetään se kuitenkin kiintiössä. Mutta ensin täytyy täydentää yllättäen huvennut lääkevarasto. Eija Anttila Kirjoittaja on Kymen Sanomien yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

