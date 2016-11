Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Älä katoa, lapsenmielisyys! Olen luonteeltani aika lapsellinen — ainakin näin yli nelikymppiseksi naisihmiseksi. Asia tuli taas mieleeni, kun riemuitsin viime viikolla lastenlasten syntymäpäivälahjaksi antamasta muumijoulukalenterista. Kyseinen ominaisuuteni tulee esiin erityisesti talvella ja joulun alla. Kun jotkut ihmiset ympärilläni kauhistelevat pakkasta ja lumen tuloa, olen iloinen lumen mukanaan tuomasta valosta ja suunnittelen jo lumilyhtyjen ja -ukkojen tekemistä. Kun lumi sulaa loskaksi ja vedeksi, on hauskaa kahlata lätäköiden läpi kumisaappaat jalassa. En sentään säntää hiihtämään ensikuurassa. Joulua odotan yhä jännittyneenä, vaikka lahjat tai joulupukin tapaaminen eivät enää olekaan ykkösenä tärkeyslistalla. Joulua edeltävä hieman salamyhkäinen tunnelma ja juhlan hetkellä pienissä lapsissa kihisevä jännitys ovat kuitenkin odottamisen arvoisia asioita. Päädyn joka vuosi katsomaan televisiosta joulukalenterin kaikki osat ja aattoaamuna näytettävät lasten jouluohjelmat, vaikka joskus olenkin vannonut, että tänä vuonna en jää koukkuun tonttuohjelmiin. Muutenkin tulee katsottua jonkin verran lastenohjelmia dekkareiden ja Myytinmurtajien uusintojen välissä. Nyt jo edesmennyt mummoni sanoi, että on hyvä, jos lapsenmieli säilyy läpi elämän. Hänen mielestään olisi ollut tylsää olla koko ajan järkevä aikuinen, ja teimmekin yhdessä paljon hauskoja asioita! Tietysti aikuisten kuuluu hoitaa myös ne arkeen kuuluvat tärkeät ja järkevät asiat, mutta kun ne ovat järjestyksessä, voi vaikka rynnätä pulkkamäkeen tai lastennäytökseen, piirtää katuliiduilla kuvia pihalaatoitukseen ja askarrella joulutonttuja vessapaperirullista. Johanna Vehkaluoto Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

