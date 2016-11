Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Sitä saa mitä tilaa Porissa järjestetään uutenavuotena tavallistakin näyttävämpi ilotulitus alkavan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Näytös päätettiin järjestää tällä kertaa musiikin säestämänä. Kaupunkilaiset saivat äänestää, mitä kappaleita halutaan kuulla. Lopputulos lienee juuri sitä, mitä porilaiset ansaitsevat. Finlandia lienee patrioottinen itsestäänselvyys, yllättävä ei ole myöskään Satakunnan laulu. Molemmat jäävät kuitenkin klassisen itkuvirren varjoon. Kylläpä kelpaakin räiskytellä, kun kaiuttimista kaikaa Yön Joutsenlaulu. Hurmion viimeistelee paikallisen jääkiekkojoukkueen maalilauluna tunnettu Patasydän. Koska Porissa onnistuttiin näin mainiosti, ehdotankin vastaavaa järjestelyä myös Kotkaan. Lähtisikö uusi vuosi käyntiin vaikkapa näillä? Junnu Vainio on ylistetty Kotkan poika. Häneltä voisi valita vaikkapa Levanterin kullin tai Konduktööri Kyrpä-Kallen. Huhujen mukaanhan pornolaulut ovat olleet kovinkin soitettuja esimerkiksi armeijan tuvissa. Selkeästi isänmaallista materiaalia siis. Entä sitten Veikko Lavi? Kotkalaissyntyinen hänkin. Ajankohtainen biisi voisi olla vaikkapa Tukilisäjenkka. Jos huominen huolettaa, voisi valita toki myös kevyemmän Ota löysin rantein. Sitä olisi hyvä yhteislaulaa vaikkapa oman työnantajan kanssa. Tapani Kansa on tunnettuja Tavastilan poikia. Juhlahumuun voisi sopia vaikkapa Pitkät päivät pakerretaan. Ei pidä unohtaa myöskään Irwin Goodmania. Mieshän on käytännössä kotkalainen, kun meni kuolemaan hyvin lähellä kaupungin rajaa. Tuotannosta löytyy useampiakin juhlavuoden teemaan sopivia kappaleita. Hyviä vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi Reteesti vaan tai Kun ei rahat riitä. Oma suosikkini on kuitenkin Haistakaa paska koko valtiovalta. Siinä olisi tarttumapintaa yli sukupolvien kuilun. Aino Mehtälä Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/11/23/Kolumni%3A%20Sit%C3%A4%20saa%20mit%C3%A4%20tilaa/2016321512277/68