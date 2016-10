Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Eikö Trump olekaan vitsi? Teinipoika kuulee koulussa, että Donald Trumpin ja Hillary Clintonin tv-väittely keräsi enemmän katsojia kuin jenkkifutiksen loppuottelu. Poika on ihmeissään. — Eikö Trump olekaan pelkkä vitsi, onko mies ihan oikeesti presidenttiehdokas? Opettaja repii hiuksiaan ja kysyy oppilaalta, mitä tämä tietää Trumpista. Poika vastaa, että Trump on ökyrikas tyyppi, joka veti Amerikan Diili-ohjelmaa. — Mistä oikein seuraat uutisia, opettaja kysyy epätoivoisena. — En mistään, poika vastaa. Nuorukainen saa tietonsa maailmanmenosta lähinnä Youtubesta ja Instagramista. — Ja just Instassa on ollut viime aikoina koko ajan jotakin Trump-tsoukkeja... Siksi ajattelin, että mies on jostakin syystä just nyt iso vitsi. Opettaja huokaa. Amerikkalaisista jokainen on ainakin piirun verran paremmin perillä meneillään olevasta vaalitaistosta kuin suomalaisteini. Moni amerikkalainenkin taisi tosin ajatella aluksi, että Trump on pelkkä vitsi. Ei ajattele enää. Suuri osa amerikkalaisista ei pidä kumpaakaan vaihtoehtoa hyvänä. Moni on ehtinyt julistaa äänestävänsä Clintonia vain siksi, ettei Trump pääsisi Valkoiseen taloon. Moni on myös ilmoittanut, että jättää tyhjän lapun tai kirjoittaa siihen antavansa äänensä vaikkapa vihreälle puolueelle. Ympäri maailmaa ihmiset päivittelevät, että eiväthän amerikkalaiset voi olla niin hulluja, että äänestävät Donald Trumpin presidentiksi. Kyllä voivat. Trumpin virallinen vaalisivusto aukeaa dollarin kuvin ja kehotuksella kartuttaa ehdokkaan budjettia: ”Liity liikkeeseen lahjoittamalla tänään ja auta meitä pysäyttämään kiero Clinton”. Clintonin sivu alkaa samoissa merkeissä, mutta eri hengessä. ”Lahjoita nyt näyttääksesi Hillarylle, että olet hänen kanssaan — ja saat ilmaisen Team Hillary -tarran.” Jos olisit jenkki, valitsisitko mustamaalaamisen vai tarran? Kaisa Juntunen Kirjoittaja on Kaakon viestinnän uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

