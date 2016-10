Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Pula, joka ei päättynyt Jos ihminen kärsii nielemisvaikeuksista, hän ei pahimmassa tapauksessa pysty syömään mitään. Ongelma voi johtua esimerkiksi aivohalvauksesta. Silloin tarvitaan puheterapeuttia. Terapeutti arvioi yhdessä muiden ammattilaisten kanssa syömisen turvallisuutta, nielemisen kuvantamistarvetta ja potilaan kuntoutumismahdollisuuksia. Osa potilaista kuntoutuu täysin, ja toiset pystyvät ehkä vielä syömään esimerkiksi sakeutettuja ruoka-aineita. Jos puheterapeuttia ei ole, nielemisarvio voi jäädä tekemättä. Ruokailujen yhteydessä ruokaa saattaa kulkeutua potilaan henkitorveen. Pikkuhiljaa siitä voi seurata keuhkokuume. Esimerkki on kuvitteellinen, mutta mahdollinen. Otsikoita huutavasta puheterapeuttipulasta on kirjoitettu vuosia. Tekijöitä puuttuu Kymenlaaksosta, Etelä-Karjalasta, Pohjois-Suomesta, kaikkialta. Jos kunnissa avautuu puheterapeutin virkoja, ne jäävät usein täyttämättä. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei puheterapeutteja ole. Logopedian opintojen aloituspaikkoja on viidessä yliopistossa yhteensä runsaat sata. Puheterapeuttiliiton mukaan niitä tarvittaisiin kaksinkertainen määrä. Nyt hoitoa joudutaan priorisoimaan. Apua saavat lähinnä lapset, joilla on vaikeita kielen kehityksen ongelmia. Sen sijaan esimerkiksi kielellisistä oppimisvaikeuksista kärsivät koululaiset, aivohalvauspotilaat ja vanhukset jäävät usein vaille tukea. Hallitus päätti lisätä logopedian aloituspaikkoja pari vuotta sitten, mutta lisäys oli riittämätön. Yliopistojen rahat ovat tiukilla, joten paikkamäärän kasvattaminen entisestään tarkoittaisi luultavasti sitä, että jostain muualta pitäisi vähentää. Tilannetta ei ole helppo muuttaa, mutta Suomessa on 200 ihmistä, joille maksetaan vaikeista päätöksistä. Poliitikkojen on pystyttävä ajattelemaan eurojen ohi. Aivoverenkiertohäiriöt ovat Suomessa yleisiä, ja väestö ikääntyy. Ilman kieli- tai kommunikaatiotaitoja elämässä pärjääminen vaikeutuu. Kielellisestä ongelmasta kärsivän ei ole helppo saada ääntään kuuluviin. Siihen tarvitaan muiden apua. Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän uutistoimittaja Lue koko uutinen:

