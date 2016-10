Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Nuoruuden kärkkäys katosi Nuorempana eräs opettajani luonnehti minua osuvasti Pikku Myyksi, koska olin perusluonteeltani kiltti, mutta kipakka ja kärkäs tuohtumaan omituisista asioista. Kirjoitin esseen siitä, miten kliinisissä studiokeittiöissä kuvatut ruokaohjelmat ärsyttivät minua. Ihan kuin sillä olisi jotain väliä. Toisaalta opiskeluaikoina seisoin nyrkki pystyssä Porin torilla, en enää oikein muista, miksi. Yliopistokeskus oli ehkä sulkemisuhan alla, ja sillä oli väliä. Sellaista oli nuoruus, pienetkin asiat tuntuivat isoilta ja tärkeiltä. Tulin huonovointiseksi turkiskaupassa, vastustin Facebookia periaatteesta. Löytyi ääni, jota piti käyttää. En vieläkään mikään ikäloppu ole, mutta mitä enemmän maileja kertyy mittariin, sitä mukavuudenhaluisemmaksi huomaan tulevani. Yritin herätellä sisästä aktivistiani reilu vuosi sitten, kun ilmoittauduin Kepan järjestämään Kansalaisvaikuttajan koulutusohjelmaan, mutta jätin sen täysin tapojeni vastaisesti kesken. (Minullahan on sitä sitkeyttä.) En kokenut asiaa omakseni. Tarkemmin sanottuna, en kokenut asiaa riittävästi omakseni, että olisin kyennyt tekemään niitä asioita, joita kurssilla vaadittiin. Olisi pitänyt olla vakuuttava ja asialle uskoutunut, siis aktivisti. En oikein keksi, mikä olisi sellainen asia, josta nyt nousisin barrikadeille. Olen aina ajatellut, että taipumukseni kulkea keskikaistoja ja olla uskomatta yksinkertaisiin selityksiin on hieno asia. Osoitus siitä, että pohdin asioita ennen kuin valitsen puolia. Entä jos se onkin älyllistä laiskuutta? Tai pelkuruutta siitä, että mielipiteen ääneen sanomisesta voi tulla väheksytyksi tai suututtaneeksi jonkun? Ja mikä tärkeintä, haluanko olla tämä tyyni ja tasapainoinen ihminen, haluanko olla aikuinen? Elina Valtonen Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/10/04/Kolumni%3A%20Nuoruuden%20k%C3%A4rkk%C3%A4ys%20katosi/2016321320827/68