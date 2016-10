Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Farssi odottaa ensi-iltaansa Talouskasvun ja työllisyyden pelastamiseksi sovimme vuosittaisen työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Palkansaajien usko on kuitenkin heikko, kun puhutaan saavutettavien voittojen sijoittamisesta uusiin työpaikkoihin. Voitonjako näyttäytyy nykyäänkin harvenevina työkavereina. Toistettavaa asiaa aletaan pitää totuutena. Jos kuvittelemme menevämme seuraavan vuoden nollalinjalla, ansiotason muuttumatta, lähdemme itse vähättelemään sen ainoan työmarkkinoilla arvokkaan myyntiartikkelimme, työpanoksen, hintaa. Tietenkin ansiotasomme laskee tuon kolmen ilmaispäivän verran. Se laskee itse asiassa kikysopimuksen myötä paljon enemmän, kun ynnätään työnantajalta työntekijän kontolle siirtyvien työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sosiaaliturvamaksujen määrä. Tämä ei ehkä tunnu niin pahalta ylemmissä palkkaluokissa, mutta naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla tulonsiirron hyväksyminen on tuskallista. Ne meheviksi porkkanoiksi väitetyt verohelpotukset nostavat käteen jäävää osuutta 2000 euron bruttotuloista kymmenen euroa kuukaudessa. Apteekkarilla tuo samainen kymppi on yli kaksituhatta euroa. Reilua, eikö totta? Tässä kun vielä palautamme mieliimme julkisen sektorin lomarahojen leikkauksen 30 prosentilla, pitäisi uneliaimmankin äänestäjän hoksata, kenen asialla oikeistohallitus häärää. Onneksi ammattiliitotkaan eivät olleet lapasia sopiessaan kikyyn perälaudat. Oman alani sopimuksessa lukee, että työnantaja ei yksipuolisesti voi päättää 24 tunnin pidennysmallista, vaan se sovitaan luottamusmiehen kanssa. Ellei sopimukseen päästä, viikoittaista työaikaa pidennetään kolmellakymmenellä minuutilla. Tästä alkaa hallituksen tilaama farssi, jossa työnantaja, jolla on työajanseurantavelvollisuus, vahtii työntekijöiden kuuden minuutin ponnistusta talouskasvun pelastustoimessa. Ea Mannerkorpi Kirjoittaja on prolainen luottamusmies Lue koko uutinen:

