Kymen Sanomat: Sisältöjohtajalta: Ulkopolitiikka ei saa sotkea rikostutkintaa On surullista, kun massamurhan rikostutkinta ja ulkopolitiikka sotkeutuvat. Niin näyttää käyvän malesialaisen matkustajakoneen turmatutkinnassa. Heinäkuussa 2014 alas ammutun matkustajakoneen tuhossa kuoli 298 ihmistä. Suomessa nousi kohu, kun selvisi, että myös Suomi on osallistunut turman tutkintaan järjestämällä ohjuskokeen. Kun tieto tuli julki keskusteltiin Suomessa siitä, miksi tutkintaa on pimitetty ja erityisesti siitä, miten Venäjä suhtautuu Suomen toimintaan. Suomi osallistui tutkintaan saatuaan virka-apupyynnön Hollannin viranomaisilta. Suomessa tehty ohjuskoe oli osa kansainvälisen tutkijaryhmän tekemää rikostutkintaa. Tutkijaryhmä julkaisi raporttinsa turmasta keskiviikkona. Johtopäätös oli, että malesialaiskoneen pudotti venäläinen Buk-ohjus, jonka patteri oli sijoitettu Ukrainaan, Venäjä-mielisten hallitsemalle alueelle. Kun ohjus oli ammuttu ja kun selvisi, että alas ammuttiin vahingossa matkustajakone, ohjuksen laukaisualusta siirrettiin nopeasti takaisin Venäjälle. Venäjän osuutta turmaan on epäilty vahvasti koko ajan. Yhtä vahvasti Venäjä on kiistänyt ja soimannut osoittelun lännen propagandasodaksi. 298 ihmisen hengen vaatineen turman selvittely on vienyt jo yli kaksi vuotta. Kysymyksessä on erittäin vakava rikos. Sen tutkimisen pitäisi olla kansainväliselle yhteisölle ensiarvoista. Mutta, kun kyseessä on Venäjä, rikostutkinta politisoituu. Suomen kannalta tilanteen pitäisi olla päivänselvä. Rikoksen selvittämiseksi tehty virka-apupyyntö pitää hoitaa kunnialla. Kun tutkitaan rikosta, ei tutkinta voi olla kovin julkista. Poliittisesti tilanne näyttää huolestuttavalta. Venäjä käpertyy yhä enemmän kuoreensa. Se toimii kansainvälisiä sääntöjä ja juridiikkaa halveeraten. Kuka enää uskoo Venäjään, jos se ampuu ohjuksiaan vääriin kohteisiin, luikkii karkuun ja sen jälkeen päästää vastahakoisesti tutkijat turmapaikalle? Kun raportti lopulta todistaa Venäjän osallisuutta, se pitää tutkintaa puolueellisena. Suomi tuntuu edelleen elävän Venäjän pelossa. Joku kutsuu sitä terveeksi itsesuojeluvaistoksi. Se on sitäkin. Mutta kun Suomi saa tutkintapyynnön, sen pitää osallistua rikoksen selvittämiseen juuri sillä vakavuudella, mitä massamurhan selvittäminen vaatii. Suomen toiminta tutkinnassa jättää osittain salamyhkäisen ja tutkimustuloksia piilottelevan leiman, vaikka valtionjohto pyrki sitä perjantaina selittelemäänkin. Vaarana on, että muut länsimaat voivat suhtautua Suomeen epäluotettavana kumppanina, joka toimii historian traumojen ohjaamana. Tällaista asetelmaa ei kannata synnyttää. Ei vaikka ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kutsutaankin kestävyyslajiksi. On surullista, kun massamurhan rikostutkinta ja ulkopolitiikka sotkeutuvat. 