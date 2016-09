Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Monta todellisuutta Yhdysvaltain presidentinvaaleja seurataan Suomessa kauhunsekaisin tuntein. Tai ainakin minä seuraan. Miten ihmeessä on mahdollista, että Donald Trumpin kaltainen mediapelle on lähellä nousta maailman kenties vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi. Hän puhuu mitä sattuu ja on monta kertaa jäänyt kiinni suoranaisesta valheesta. Mutta melkein puolet USA:n äänestäjistä viis veisaa totuudesta, kunhan iskulauseet tukevat omia ennakkoluuloja. Samaa sukua Trumpin puheille olivat Englannin brexit-agitaattoreiden väitteet. Äänestyksen jälkeen paljastui, että muunneltua totuutta olivat paasanneet. Myös suomalaisten populistien puheet hipovat usein totuuden rajoja. Tilanne on sama monessa muussakin Euroopan maassa. Kuinka tässä näin kävi? Mihin katosi faktoihin perustuva keskustelu? A-studiossa jututettiin muutama päivä sitten New Yorkissa asuvaa toimittajaa ja tietokirjailijaa Anu Partasta, jolta kysyttiin, miksi valheet tekevät kauppansa. Partasen osuvalta kuulostava teoria oli, että ihmiset elävät nykyisin niin erilaisissa todellisuuksissa. Se, missä he asuvat, ovat töissä, opiskelevat tai keiden kanssa he seurustelevat, vaikuttaa asenteisiin ja mielipiteisiin. Nämä tekijät jakavat Partasen mukaan ihmiset leireihin, jotka eivät kohtaa toisiaan. Jokaisella porukalla on oma todellisuutensa, jonka totuus on heidän mielestään ainoa oikea. Suomessa puhutaan punavihreästä kuplasta, mutta on monta muuta, vaarallisempaa kuplaa. On ääripäitä, kuten rasistien ja islamin vihaajien kupla eli todellisuus, jolle vaikkapa tilastokeskuksen faktat ovat vain vääriä lukuja, joita joku salaliitto yrittää syöttää kansalle. Ehkä suurimmassa kuplassa elävät välinpitämättömät tavikset. Ja tämä on loppujen lopuksi kaikkein vaarallisin todellisuus, sillä se tekee mahdolliseksi ääriryhmien valtaan nousun. Erilaiset todellisuudet eivät ole syntyneet hetkessä, vaan vuosien mittaan. Mikä kääntäisi tämän kehityksen, mikä puhkaisisi kuplat? Tarvitaan aitoa vuorovaikutusta ja keskustelua. Laila Sairo Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien toimittaja. Lue koko uutinen:

