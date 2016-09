Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: On työpajoja ja työpajoja Nykyään on trendinä järjestää erilaisia työpajoja. Ne ovat jalkautuneet myös Haminaan. Työpaja on ajatuksena hyvä, kunhan sen tehtäväanto on harkittu ja ajoitus oikea. On myönteistä, että kansalaisille annetaan mahdollisuus ilmaista kantansa ja ideansa esimerkiksi jonkin alueen kehittämisestä. Viimeisin työpaja, jota seurasin oli syyskuussa järjestetty Tervasaaren alueen kehittämistä koskeva työpaja. Siis sen Tervasaaren alueen, joka seisoo Haminan keskustan kupeessa paljaana tonttimaana laiturialuetta lukuunottamatta ja josta on tarkoitus tulevaisuudessa rakentua merellinen kaupunginosa. Kuten alussa kirjoitin, on ihan hyvä, että meille tavallisille kansalaisille annetaan mahdollisuus kertoa omia ajatuksia jostain suunnitteilla olevasta asiasta. Eikä minulla ole mitään sitäkään vastaan, että Tervasaaresta järjestetään työpajoja vaikka kuinka paljon. Viimeisimmässä sinne ideoitiin muun muassa pyörävuokraamoa, monitoimitalonmiespalvelua, Hamina—Kotka-linja-autoreitin kierrättämistä jo nyt alueen kautta ja työmatkaveneliikenteen aloittamista Haminan ja Kotkan välille. Tuollainen ideointi vain tuntuu ennenaikaiselta. Nyt tarvittaisiin työpajoja, tai miksi niitä halutaankin sitten kutsua, pohtimaan miten Tervasaaren alueen erityispiirteitä voidaan tulevassa rakentamisessa kokonaisvaltaisesti hyödyntää. Olisi keskeistä selvittää, millaista asuinrakentamista Tervasaarelle on järkevää sijoittaa. Miten saadaan vetovoimainen alue, joka tuo kaupunkiin elinvoimaa. Noita isoja ja tärkeitä suuntaviivoja pohtimaan olisi hyvä koota kokemusta ja näkemystä omaavia henkilöitä Haminan ulkopuoleltakin eikä Suomen rajojenkaan tarvitsisi olla este, jos oikeita ihmisiä löytyy. Tervasaari on Haminan tärkein tulevaisuuden asuinalue. Ei jumiuduta sen kehittämisessä pohtimaan, mihin sinne sopii pyörävuokraamo. Antti-Jussi Larvio Kirjoittaja on Kymen Sanomien Haminan toimituksen toimittaja. Lue koko uutinen:

