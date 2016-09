Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Värinää Lovasjärvellä Kansallinen HuippuTerveyden PalveluKeskus, Rajiv puhelimessa. Kuinka voin auttaa? — A-Anteeksi. Lääkäriin yritin. — Kyllä tämä on täysin oikea numero. Kuinka voin auttaa rouvaa? — Maila Kössi Lovasjärveltä tässä iltaa. Kun tuosta rinnasta ottaa niin kipeästi ja ajattelin, että lääkäriin. — Olkaa hyvä ja kytkekää HomeMedicinMan2030:n anturit. — Jaa mikä? — Se kotipalvelun tuoma punainen laite. — Kyllä tässä sellainen tilanne on, että kovasti värinää ja väpätystä rouvan sydämessä näkyy. — Jos sitä sairaankuljetusta sitten? — Rouva. Nykyisin ei ole sairaankuljetusta, vaan MoniAmmatillisen Terveyden ja Kotipalveluiden Liikkuvia Yksiköitä. — No sellainen? — Pistän yksikön tilaukseen. Lähin näyttäisi olevan siinä kirkonkylällä. Tosin seuraavaksi ohjelmassa on ruohikonleikkuutta ja yksi ennaltaehkäisevä tuolijumppa. Arvioitu saapumisaika on kaksi tuntia ja neljäkymmentäkolme minuuttia. — Voisikos sieltä teiltä joku tulla minua katsomaan? — Rouva hyvä, soitatte Intian Mumbaihin. Kaikki viranomaispalvelut siirrettiin tänne vuoden 2021 suurissa kestävyystalkoissa. — No onhan minulla tuo miesvainaan Toyota. Jos minä nyt sitten yrittäisin itse ajaa terveyskeskukseen? — Nyt on lauantai-ilta. Terveyskeskus palvelee teitä seuraavan kerran maanantaina kello 9.15. Varataanko aikaa? — On tämä kummallista. Mihinkäs minä voisin mennä? — Lähin Kansallinen HuippuTerveyden OperaatioKeskus on Helsingissä. — Mitenkäs se nyt siellä saakka? — Rouva hyvä. Teillä on vakava tilanne. Kuka haluaisi hoitoa kunnanlääkäriltä? Helsingissä ovat valmiudessa valtakunnan parhaat voimat! — Jos minä nyt sitten odotan sairaankuljetust... — MoniAmmatillisen Terveyden ja Kotipalveluiden Liikkuvaa Yksikköä. Onneksenne myös lakiasiaintoimisto Töttermann on keskittänyt palvelunsa meille. Katsottaisiinko rouvan testamentti kuntoon? Kimmo Kangas Kirjoittaja on yhteiskuntatoimituksen esimies Kaakon Viestinnässä. Lue koko uutinen:

