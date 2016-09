Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Varsinainen valttikortti Liikenneministeriö kertoi viime viikolla valtion luopuvan Waltti-lippujärjestelmästä. Ehdin jo hätkähtää, kunnes päädyin ministeriön sivuille katsomaan tiedotetta tarkemmin. Se ei vaikuttanutkaan eteläkymenlaaksolaisittain dramaattiselta. Tämän viikon maanantaina asiaan tuli lisäselvitystä. Waltti-lippujärjestelmää hallinnoiva TVV joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy korosti, että Waltti toimii jatkossakin Kotkan, Haminan ja Pyhtään joukkoliikenteessä. Liikenneministeriön aiemmat puheet koskivat vain omistusjärjestelyjä, eivät bussimatkustamista käytännössä. Nimestään huolimatta Waltti-kortti ei ole meidän perheellemme ollut pelkästään valttikortti. Olemme satunnaisia linja-automatkustajia, ja bussikyytimme ovat nykyisin kalliimpia kuin ennen. Aiemmin ostimme Matkahuollon 44 matkan vuosilipun. Viimeinen sellaisen ostoksen kuitti kertoo lipun maksaneen 109 euroa eli matkaa kohti hintaa tuli 2,48 euroa. Nyt lataamme Waltti-korttiin saldoa, ja linja-auton lukulaite veloittaa yhdestä matkasta 2,80 euroa. Lyhyellä matematiikalla matkustaminen on 13 prosenttia kalliimpaa kuin aiemmin. Arki-iltaisin klo 17.30 jälkeen sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä veloitus on 2,56 euroa. Sekin on enemmän kuin ennen. Vähän, mutta kuitenkin. Kausilippulaiset selvisivät kaiketi ilman hinnankorotusta, mutta se ei satunnaismatkaajaa tietenkään lohduta. Kaikki kallistuu, minkäs teet. Waltti-kortilla maksaminen tulee kuitenkin halvemmaksi kuin käteisellä. Ennen kaikkea kortin vilauttaminen on näppärämpää ja nopeampaa kuin rahojen kanssa puljaaminen. Vai otetaanko rahastajat takaisin? Ja vielä ”kieli poskessa” -lisäkommentti Waltti-kortista. Kenen mielestä on ollut hyvä idea kirjoittaa kortin nimi w-kirjaimella, joka ei kuulu suomen kielessä yleisesti käytettäviin kirjaimiin? Woihan witsi. Riina Lehtoranta Kirjoittaja on Kymen Sanomien tuottaja. Lue koko uutinen:

