Kymen Sanomat: Kolumni: Koiraton arki vaatii harjoittelua Kaksi viikkoa sitten jouduimme luopumaan rakkaasta lemmikistämme Kalle-koirasta. Nyt elämässä on 34-kiloisen koiravaarin kokoinen aukko. Vaikka emme omasta mielestämme inhimillistäneet lemmikkiämme tolkuttomasti, oli se silti tärkeä perheenjäsen. Perheenjäsen, jonka poissaolon vaikutukset arkeemme olemme jo ehtineet huomata. On ollut kummallista, kun palatessani töistä kotiin ei kukaan juokse iloisena vastaan ja raahaa mukanaan jättimäistä pehmoapinaa. Koira ei enää herätä aamulla tuijottamalla kuono millimetrin päässä kasvoistani. Se ei myöskään makaa poikittain kulkureiteilläni kerjäämässä rapsutuksia. Jos asiasta etsii positiivisia puolia, meillä ei ole enää kuolaista pehmoeläintarhaa. Ja kun imuroimme ahkerasti vielä muutaman kerran, ovat myös sohvan ja muiden huonekalujen alle piiloon leijailleet karvapilvet kadonneet lähes kokonaan. Tuntuu siltä, että pieneen kotiimme on tullut lisää neliöitä. Koirattomassa arjessa vaanii myös suuri lösähtämisen vaara. Nyt ei kukaan tee innokkaita lenkillelähtöloikkia television edessä, kun uutiset alkavat kello 18. Ei myöskään ole pakko lähteä ulos, jos sataa vettä. Lenkille lähteminen on nyt itsestä kiinni ja siinä on vielä petraamista. Jos nyt ei enää kahta kertaa päivässä, niin muutaman kerran viikossa voisi ulkoiluttaa itseään ja siippaansa ihan vapaaehtoisesti. Koiran poistuminen perheen kokoonpanosta vaikuttaa myös matkusteluun. Kalle tykkäsi olla mukana reissuilla ja automatkoilla. Nyt onkin outoa, kun reissuun lähtiessä auton paksin täyttävätkin matkatavarat. Olemme havahtuneet myös siihen, että nyt ei tarvitse kysyä koiralle hoitajaa ja voimme mennä myös paikkoihin, joihin ei koiria huolita. Johanna Vehkaluoto Kirjoittaja on Kymen Sanomien uutistoimittaja. Lue koko uutinen:

