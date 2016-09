Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Jaloa terroria? Suomessa on kohta vuoden verran leikitty tulella. Välillä sananmukaisesti, kun majoituskeskuksiin on heitelty polttopulloja. Toisinaan taas kuvaannollisesti, kun mielen- ja vastamielenosoittajien joukot ovat seisoneet vastakkain milloin missäkin. Laajalta äärioikeiston ja -vasemmiston väkivallalta Suomi on tähän asti säästynyt, vaikka hyökkäyksiä on raportoitu myös 2010-luvulta. Näiden yhteydessä kohtaa lähes poikkeuksetta kirjainyhdistelmän SVL. Suojelupoliisin mukaan SVL:ää, Suomen Vastarintaliikettä on seurattu ”jo pidempään”. Supon viestintäpäällikön viime elokuussa, Jyväskylän kauppakeskuspahoinpitelyn jälkeen, esittämät kommentit antavat kuitenkin ymmärtää, että siinä se sitten onkin. — Tähän saakka järjestö ei ole ollut yhteiskunnalle tai valtiolle vaarallinen, ja sen tekemät rikokset ovat olleet pahoinpitelyrikoksia, viestintäpäällikkö Jyri Rantala totesi tuolloin. Tuota noin. Ihan näin tavallisen kansalaisen näkökulmasta tuntuu, että jos maassa toimii valtakunnallinen järjestö, joka on avoimesti ilmoittanut päämääräkseen kansallissosialistisen Suomen ja joka hakkaa ihmisiä, siinä on vaarallisuutta kylliksi. Viikonlopun uutisten mukaan keskellä Helsinkiä viikkoa aiemmin pahoinpidelty mies on kuollut. Pahoinpitely sattui… niinpä, SVL:n mielenosoituksen yhteydessä. — Erään aktivistin oli /-/ annettava pikainen kurinpalautus, järjestö itse kuvailee tapahtunutta kotisivuillaan. Supo, olisiko tässä nyt jo tarpeeksi? Vai toteaako joku entinen ylijohtaja kohtapuolin, että SVL:n mielenosoitusten läheisyydessä täytyy jokaisen välttää katsekontaktia, yrittää ulkonäöltään sulautua massaan ja pitää varmuuden vuoksi kypärää? Tästä maasta tekee hienon se, että täällä kaikilla on oikeus elämään ilman terroria. Eikä tavallisen ihmisen kannalta ole väliä, onko terrorismin lähde vastaanottokeskuksen asukas, kotimainen anarkisti vai paikallinen uusnatsi. Mikään terrori ei ole toista jalompaa. Rain Kooli Kirjoittaja on suomalais-virolainen toimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/09/20/Kolumni%3A%20Jaloa%20terroria/2016321284137/68