Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kohtaamisongelma Olen tavannut lukemattomia työttömiä. Lähes kaikkia yhdistää se, että joko heidän koulutuksensa on armotta vanhentunut tai sitä ei juuri ole. Useimmiten edellisestä työrupeamastakin on kulunut jo vuosia. Heitä yhdistää myös se, etteivät he varsinaisesti vieroksu työtä. Lisäksi monet heistä ovat oppineet työn sitä tekemällä. — Aikoinaan kun työ alkoi kyllästyttää, menin vain seuraavaan. Rahaa tuli, eikä tulevaisuutta tarvinnut ajatella, noin kahdeksisen vuotta työttömänä ollut kertoo. Hän on koulutukseltaan artesaani ja tehnyt töitä niin siivoojana kuin toimistotyöntekijänä. Sitten iski väsymys ja 2000-luvun lopun kouriin tuntuva taantuma. Hänen osaamistaan ei enää tarvittu. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/09/19/Kolumni%3A%20Kohtaamisongelma/20161346/68