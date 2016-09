Uutinen

Kymen Sanomat: Kolumni: Kohtaamisongelma Olen tavannut lukemattomia työttömiä. Lähes kaikkia yhdistää se, että joko heidän koulutuksensa on armotta vanhentunut tai sitä ei juuri ole. Useimmiten edellisestä työrupeamastakin on kulunut jo vuosia. Heitä yhdistää myös se, etteivät he varsinaisesti vieroksu työtä. Lisäksi monet heistä ovat oppineet työn sitä tekemällä. — Aikoinaan kun työ alkoi kyllästyttää, menin vain seuraavaan. Rahaa tuli, eikä tulevaisuutta tarvinnut ajatella, noin kahdeksisen vuotta työttömänä ollut kertoo. Hän on koulutukseltaan artesaani ja tehnyt töitä niin siivoojana kuin toimistotyöntekijänä. Sitten iski väsymys ja 2000-luvun lopun kouriin tuntuva taantuma. Hänen osaamistaan ei enää tarvittu. Kymenlaaksossa tekijöitä tarvittaisiin muun muassa taloushallinnon ja terveysalan töihin. Myös ohjelmistonkehittäjille ja teknisille projektipäälliköille olisi kysyntää. Tämä ilmenee Keskuskauppakamarin tekemästä selvityksestä (KS 7.9.). Ei liiemmin yllätä, että työ ja tekijä eivät kohtaa. Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta puhuu kuitenkin myönteisestä ongelmasta ja haasteesta: maakuntaan tarvitaan osaajia, ja täällä on heille työpaikkoja. Uudet työntekijät ja veronmaksajat ovat tervetulleita maakuntaan. Haastetta heidän löytämisessä piisaa. Sarkaa riittää myös siinä, miten pitkään työttömänä olleet saataisiin työelämään. Enkä tarkoita kuntouttavaa työtoimintaa, harjoittelua, työkokeilua enkä palkkatuettua työtä. Tarkoitan työtä, josta saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, eläke kertyy ja jossa ammatti-identiteetin kohetessa ihminen voi alkaa kutsua itseään entiseksi työttömäksi. Työn mielekkyydestä saisi plussaa. — Haluaisin tehdä jotain yleishyödyllistä: piristää ja auttaa toisia ihmisiä, kuvaamani nainen kertoo. Hallituksella on monta kiveä käännettävänään, että työllisyysaste nousisi ja hänen kaltaisilleen löytyisi työtä avoimilta työmarkkinoilta. Satumiia Masalin Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän yhteiskuntatoimittaja. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Mielipide---Kolumnit/2016/09/16/Kolumni%3A%20Kohtaamisongelma/2016321270022/68